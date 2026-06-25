Eduardo Ibarra: “El Gobierno intenta una pausa de hidratación de la opinión pública con respecto a la política”

El analista político, Eduardo Ibarra, dialogó con Canal E y evaluó que el Gobierno busca reorganizar su estrategia política y comunicacional en medio de un desgaste de imagen.

“El Gobierno intenta una pausa de hidratación de la opinión pública con respecto a la política”, afirmó Eduardo Ibarra al analizar el contexto actual. Según explicó, la coincidencia con la atención social puesta en otros temas genera una oportunidad para que el oficialismo revise su estrategia.

Cuáles son los cambios que ejerció el Gobierno

En ese sentido, detalló los cambios en la comunicación del Gobierno: “El Gobierno hace cambios en la comunicación, desplaza a Adorni como vocero, lo silencia, pero no como jefe de Gabinete, por supuesto, y asume Ravier, que es un economista que va a tratar de centralizar la comunicación en la economía”.

Para Ibarra, el objetivo del Gobierno es mostrar resultados económicos y acercarlos a la vida cotidiana: “El intento es tratar de mostrar algunos logros económicos a nivel macro que tiene el Gobierno y ver de qué manera pueden bajarlos a la cotidianeidad de la población, poder explicarlos. Va a ser difícil, pero es la tarea”.

Internas entre el oficialismo y sus aliados

Sobre la salida de Esteban Bullrich del PRO, vinculó la decisión con las tensiones internas entre el oficialismo y sus aliados. “Milei le gana la pulseada nuevamente a Macri, porque no cede en correr a su jefe de Gabinete, a Manuel Adorni, lo sigue protegiendo”, señaló.

El entrevistado también sostuvo que el Presidente mantiene el control del espacio político: “El espacio claramente lo sigue liderando Javier Milei, no cediendo a las presiones del PRO”.

Al referirse al rol de Patricia Bullrich, planteó que existe una estrategia de posicionamiento propio dentro del mismo espacio ideológico. “Es un secreto a voces que Patricia Bullrich intenta ser candidata a presidente por el espacio de derecha. Hoy por hoy tiene un juego ambiguo”, afirmó.