Terremoto en Venezuela: Fernando Pedrosa advierte que la crisis estructural puede agravar la tragedia humanitaria

Los terremotos que afectaron a Venezuela generaron preocupación internacional por la magnitud de los daños y la creciente cifra de víctimas. Según explicó Fernando Pedrosa, analista internacional, el fenómeno tuvo una particularidad que agravó el escenario: “Fueron dos terremotos, no fue un terremoto y algunas réplicas posteriores, fueron dos terremotos separados por 40 segundos y dos terremotos arriba de los siete puntos de la escala de Richter. Entonces eso es un desastre”.

El especialista destacó además que los sismos ocurrieron durante un día feriado, cuando gran parte de la población permanecía en sus hogares. “Sorprendió a la gente en edificios que además no estaban preparados para ese tipo de evento”, señaló.

Un desastre agravado por la fragilidad estructural

Pedrosa remarcó que muchas de las construcciones más vulnerables se encuentran en zonas de alta fragilidad geográfica y social. A esto se suma la incertidumbre sobre la verdadera magnitud de la tragedia. Aunque las cifras oficiales hablaban inicialmente de cientos de víctimas, el analista recordó que existen estimaciones mucho más preocupantes.

“No sabemos si eso va a ser así finalmente, pues una cifra brutal, ¿no? Cualquiera de las dos”, expresó al referirse a las proyecciones difundidas por organismos especializados.

La emergencia también dejó en evidencia los problemas estructurales que atraviesa el país. “No hay internet, por ejemplo”, explicó Pedrosa, al describir las dificultades de comunicación que enfrentan tanto los residentes como los millones de venezolanos que viven en el exterior e intentan conocer la situación de sus familiares.

La falta de energía eléctrica, las interrupciones en los sistemas de cobro, los problemas de abastecimiento y el deterioro de los servicios básicos complican aún más las tareas de rescate y asistencia. “Todo es como la tormenta perfecta”, resumió el analista.

La ayuda internacional y los desafíos de la reconstrucción

Consultado sobre la respuesta internacional, Pedrosa indicó que varios países y organismos comenzaron a movilizar recursos para colaborar en las tareas más urgentes. Entre ellos, destacó el envío de personal técnico especializado para la remoción de escombros.

Sin embargo, consideró que el principal problema será la limitada capacidad del Estado venezolano para enfrentar una crisis de semejante magnitud. “Es muy importante, porque más en un país que está devastado y que efectivamente es un estado fallido el que está ahí”, afirmó.

Para explicar cómo las condiciones previas influyen en el impacto de los desastres naturales, comparó la situación venezolana con otros países que atravesaron terremotos similares y subrayó la importancia de contar con infraestructura, servicios de emergencia y sistemas sanitarios sólidos.

Finalmente, Pedrosa sostuvo que la prioridad absoluta continúa siendo el rescate de sobrevivientes. “Lo más importante es encontrar a la gente ahora que está desaparecida, en los escombros, que está herida. Y esperemos que las peores previsiones no se cumplan”, concluyó.