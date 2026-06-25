Monotributo: advierten que el nuevo límite de facturación llegará a los $120 millones

La próxima actualización del monotributo traerá cambios importantes para millones de contribuyentes. Según explicó Fernanda Laiún, el ajuste se realizará tomando como referencia la inflación acumulada de los últimos seis meses, lo que incrementará los topes de facturación de todas las categorías.

Actualmente, la categoría más alta permite facturar hasta $108 millones anuales, pero ese límite se elevaría a aproximadamente $120 millones. Sin embargo, la especialista advirtió que el aumento no elimina los riesgos para quienes operan cerca de los máximos permitidos.

“Lo muy importante para tener en cuenta es porque hubo mucha actividad desde principios de año por parte de ARCA con el monotributo, mandando cartas a muchos contribuyentes que se habían excedido en el monto total de facturación y que quedaban fuera”, señaló.

Los riesgos de superar los límites del monotributo

Laiún explicó que ARCA detecta posibles incumplimientos a través de distintos mecanismos de control. No solo analiza las facturas emitidas, sino también los movimientos bancarios y las acreditaciones en plataformas de venta online.

“Cuando cruzan esa información dicen, bueno, si tuviste acreditaciones por 300 millones de pesos, por ejemplo, te piden una justificación o quedás fuera, presumiblemente, quedás fuera del monotributo”, afirmó.

La especialista destacó que muchos contribuyentes pueden exceder los parámetros sin advertirlo, especialmente porque el organismo fiscal toma en cuenta la facturación acumulada de los últimos 365 días y no el año calendario. “Por eso se requiere un control diario”, remarcó.

Además, alertó sobre el fuerte impacto económico que implica pasar al régimen general. “El costo de salida del régimen es muy caro”, sostuvo, al explicar que quienes quedan excluidos deben comenzar a tributar IVA, Ganancias y otros impuestos con mayores exigencias administrativas.

Una restricción poco conocida que puede dejar fuera del régimen

Otro de los aspectos destacados por Laiún es una limitación que afecta a quienes comercializan bienes. Para permanecer en el monotributo, ningún producto vendido puede superar un determinado valor unitario. “Una de las restricciones que tiene el monotributo es que para poder estar en este régimen, vos no podés vender ningún artículo cuyo precio unitario supere los 613 mil pesos”, explicó.

Según indicó, esta condición suele ser utilizada por los inspectores durante los controles presenciales. “Esto es una chicana, vamos a decirlo así, que es muy usada por ARCA cuando sale a hacer inspecciones a la calle”, afirmó.

Por último, destacó que todas las categorías tendrán una actualización cercana al 15%, tanto en los montos máximos de facturación como en las cuotas mensuales. En ese contexto, recomendó a los contribuyentes monitorear periódicamente sus ingresos para evitar sorpresas y mantener los beneficios del régimen simplificado.