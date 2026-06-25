El dólar blue cerró sin cambios este jueves 25 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

El dólar blue cerró sin cambios este jueves 25 de junio, mientras el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a finalizar la jornada con saldo comprador en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales registraron una suba de US$24 millones respecto de la rueda anterior y finalizaron el día en US$46.961 millones.

Dólar blue

El dólar blue cerró estable este jueves 25 de junio. La divisa paralela no registró variaciones respecto del cierre anterior. De esta manera, el dólar blue terminó la jornada con una cotización de $1.530 para la venta y $1.510 para la compra.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió a $1.502,79.

Dólar Contado con Liquidación

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1.550,18.

Dólar Cripto

En el mercado de las criptomonedas, el dólar se intercambió a $1.489,60 en promedio.

Dólar Tarjeta

El dólar tarjeta se mantuvo en $1.943,50.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista cerró a $1.495 según el promedio de los principales bancos, mientras que el dólar mayorista, de acuerdo con Rava Bursátil, finalizó en $1.479,00.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró US$50 millones en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron US$24 millones y cerraron en US$46.961 millones.