Emisión de deuda en dólares en el sector privado: el Banco Central podría obtener una nueva garantía para acumular reservas

Las colocaciones de Obligaciones Negociables volvieron a ganar impulso desde abril. Energía y servicios financieros lideran las emisiones, mientras algunas provincias preparan su regreso al mercado internacional.

El mercado financiero volvió a mostrar un fuerte dinamismo en la colocación de deuda en dólares por parte del sector privado, una tendencia que podría extenderse durante los próximos meses y convertirse en una fuente adicional de ingreso de divisas para el Banco Central.

En qué momento mejoraron las condiciones de las Obligaciones Negociables

Luego de un comienzo de año marcado por una menor actividad, las emisiones de Obligaciones Negociables retomaron fuerza desde abril y aceleraron su ritmo en mayo, favorecidas por una mejora en las condiciones financieras.

Tras la desaceleración registrada entre febrero y marzo, el mercado de deuda volvió a activarse. Solo durante la primera parte de mayo, las colocaciones superaron los USD 1.600 millones, una cifra que incluso superó el volumen total emitido durante abril.

La ciudad de Buenos Aires tuvo una participación especial

Entre las operaciones más importantes se destacó la emisión de la Ciudad de Buenos Aires, que obtuvo USD 500 millones y concentró aproximadamente un tercio del total colocado en ese período.

Por sectores, las compañías energéticas fueron las principales protagonistas, con el 47% de las emisiones. En segundo lugar se ubicaron las empresas vinculadas a servicios financieros, con una participación del 11%, mientras que el resto correspondió a firmas del agro, la industria y otros servicios.

Varias empresas aprovecharon el renovado interés de los inversores para obtener financiamiento en condiciones favorables. Arcor emitió deuda en dólares a tres años con una tasa anual del 5,25%, un rendimiento que implicó un riesgo país implícito inferior a los 300 puntos básicos.

Por su parte, Mercado Pago colocó una Obligación Negociable con vencimiento en septiembre y tasa del 0%, mientras que Pampa Energía concretó una emisión por USD 500 millones a 18 meses con un rendimiento anual del 7,775%.