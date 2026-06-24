El dólar blue cerró en alza este miércoles 24 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales bajaron en 532 millones de dólares. De esta manera, cerraron la jornada con un total de 46.937 millones de dólares.

El dólar blue cerró en alza este miércoles 24 de junio. La divisa paralela aumentó y finalizó en $1530 para la venta, mientras que para la compra se ubicó en $1510.

Dólar blue

El dólar blue registró una suba de 1,68% en la jornada y cerró a $1530 en la punta vendedora.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1506,10.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1551,10.

Dólar Cripto

En el mundo de las criptomonedas, el dólar cripto se intercambió a $1555,12 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1943,50.

Dólar Oficial

El dólar oficial cerró a $1495 para la venta. En tanto, el dólar mayorista, según Rava Bursátil, se ubicó en $1471,50 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 70 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales bajaron 532 millones de dólares y cerraron en 46.937 millones.