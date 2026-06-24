Crece la expectativa por la visita del papa León XIV a Argentina: noviembre aparece como la fecha más probable

La posible llegada del papa León XIV a Argentina antes de fin de año genera creciente expectativa en el Gobierno y la Iglesia, mientras continúan las negociaciones con el Vaticano para definir una agenda oficial.

La visita del papa León XIV a Argentina parece cada vez más cercana, aunque todavía no cuenta con confirmación oficial por parte del Vaticano. Fuentes de la Cancillería argentina y de la Conferencia Episcopal Argentina señalaron que existe una alta probabilidad de que el pontífice realice una gira por el país durante los primeros días de noviembre, en el marco de un recorrido que también incluiría otros destinos de Sudamérica.

Pese al optimismo que rodea la posibilidad, tanto el Gobierno como la Iglesia mantienen cautela. Desde ambos ámbitos remarcan que la Santa Sede aún no oficializó fechas ni detalles del itinerario, por lo que cualquier anuncio definitivo dependerá de los canales diplomáticos e institucionales correspondientes.

Crecen las expectativas por una visita de León XIV a Argentina

La expectativa creció en las últimas semanas a partir de distintos indicios. El presidente Javier Milei ya había manifestado que una visita papal era una posibilidad concreta, mientras que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, también había señalado públicamente que existían altas chances de que León XIV llegara al país antes de finalizar el año.

Según trascendió, la visita a Argentina podría extenderse durante tres días e incluir actividades pastorales e institucionales. Entre las ciudades que aparecen mencionadas en versiones extraoficiales figuran Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, aunque ninguna de ellas fue confirmada oficialmente.

La gira sudamericana incluiría otros destinos de la región

Las señales más concretas provienen desde Perú, otro de los destinos que integrarían la gira sudamericana. Tras una reunión privada con el Papa en el Vaticano, el presidente peruano José María Balcázar aseguró que León XIV tiene previsto visitar su país durante la primera quincena de noviembre. El recorrido incluiría ciudades especialmente ligadas a la trayectoria pastoral del pontífice, como Chiclayo, donde ejerció funciones episcopales durante varios años.

En paralelo, el obispo castrense argentino, Santiago Olivera, aportó nuevas expectativas luego de un reciente encuentro con el Papa. Según relató, al transmitirle el deseo de los argentinos de recibirlo, León XIV respondió con una sonrisa y una breve frase: "Veremos", alimentando las especulaciones sobre un eventual viaje.

El Gobierno y el Vaticano avanzan en las conversaciones

Mientras tanto, las conversaciones técnicas continúan entre la Cancillería argentina, la Secretaría de Culto y representantes de la Santa Sede. También participan funcionarios del Gobierno vinculados a distintas áreas de gestión que mantienen diálogo permanente con autoridades eclesiásticas.

De concretarse, la visita de León XIV tendría un fuerte impacto político, social y religioso. Sería uno de los acontecimientos más relevantes del año para la Iglesia Católica en Argentina y marcaría un nuevo capítulo en la relación entre el Vaticano y el gobierno de Javier Milei, que trabaja para convertir el viaje en una realidad durante el segundo semestre de 2026.