Javier Milei y Flavio Bolsonaro se reunirán en Buenos Aires en medio de la campaña presidencial brasileña

El presidente Javier Milei y el senador brasileño Flavio Bolsonaro volverán a coincidir públicamente en Argentina durante una conferencia internacional que se desarrollará entre el 28 y el 30 de junio en Buenos Aires. El encuentro se producirá en un contexto marcado por la carrera presidencial en Brasil y consolida la cercanía política entre Milei y Bolsonaro, uno de los principales referentes de la oposición al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

La actividad será organizada por la Israel Allies Foundation y reunirá a legisladores, diplomáticos y dirigentes de distintos países de América Latina. Según fuentes oficiales, Bolsonaro solicitó mantener un encuentro con Milei durante su visita al país, una propuesta que fue aceptada por el Presidente.

La coincidencia entre ambos líderes se dará principalmente el 29 de junio, jornada central del evento. Al día siguiente, Milei viajará a Paraguay para participar de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, por lo que el margen para una reunión será limitado.

Milei y Flavio Bolsonaro compartirán una conferencia internacional en Buenos Aires

La conferencia tendrá como ejes centrales el fortalecimiento de los vínculos entre Israel y América Latina, la cooperación internacional y la promoción de iniciativas relacionadas con la memoria del Holocausto. Entre los participantes figuran diplomáticos, legisladores y representantes de organizaciones judías de distintos países de la región.

El cierre de la jornada principal estará a cargo de Javier Milei, quien fue designado como orador central del encuentro. Además, la agenda contempla una visita institucional al Congreso Nacional, encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El contexto político en Brasil potencia el encuentro

La presencia de Flavio Bolsonaro en Argentina adquiere una dimensión política adicional debido al calendario electoral brasileño. El senador aparece como una de las principales figuras del espacio conservador que busca disputar la presidencia frente a Lula, quien aspira a un nuevo mandato.

La relación entre Milei y la familia Bolsonaro se ha fortalecido durante los últimos años sobre la base de una agenda común en temas económicos, políticos y culturales. El mandatario argentino expresó en reiteradas oportunidades su afinidad con las ideas promovidas por el expresidente Jair Bolsonaro y su entorno político.

La alianza entre Milei y Bolsonaro gana protagonismo regional

Ambos dirigentes ya compartieron actividades públicas en otros países de la región y han intercambiado gestos de apoyo mutuo. En ese marco, la nueva foto entre Javier Milei y Flavio Bolsonaro será interpretada como una señal de respaldo político en plena campaña electoral brasileña.

Más allá del carácter institucional de la conferencia, el encuentro vuelve a proyectar la estrategia internacional de Milei, que busca consolidar vínculos con referentes de la derecha y el liberalismo en América Latina, mientras fortalece su perfil como uno de los líderes regionales más activos dentro de ese espacio político.