Mundial 2026: cómo el fútbol ya impulsa el consumo, las ventas y el turismo

El Mundial 2026 no solo moviliza a millones de fanáticos alrededor del mundo, sino que también comienza a generar un fuerte impacto económico en diversas industrias. Un informe de Goldman Sachs reveló que el torneo ya está impulsando el consumo global en sectores estratégicos como bebidas, hotelería, retail deportivo, apuestas online y plataformas de alojamiento.

Uno de los principales beneficiados es el mercado de bebidas. Según datos analizados por la entidad financiera, las ventas de cerveza mostraron una recuperación significativa durante los primeros días de competencia. Las reuniones sociales para seguir los partidos impulsaron el consumo y favorecieron especialmente a las marcas vinculadas al torneo.

Entre las compañías destacadas aparece Constellation Brands, que registró crecimiento en ventas y volumen, mientras que la marca Michelob Ultra, patrocinadora oficial y asociada a la imagen de Lionel Messi, logró un fuerte incremento en sus ventas. Otras cerveceras internacionales también moderaron las caídas que venían registrando antes del inicio del campeonato.

El fenómeno se extendió al segmento de bebidas sin alcohol. Las ventas crecieron a un ritmo superior al observado en las semanas previas al Mundial, favoreciendo a grandes jugadores del mercado como Coca-Cola y PepsiCo, que reforzaron sus estrategias comerciales y de patrocinio durante el evento.

El Mundial 2026 impulsa el consumo y las ventas de bebidas

El comercio deportivo también comenzó a capitalizar el entusiasmo mundialista. Goldman Sachs detectó un aumento en el tráfico de clientes en tiendas ubicadas cerca de los estadios y proyectó ingresos adicionales para cadenas especializadas en artículos deportivos.

En paralelo, algunas marcas de indumentaria aprovecharon el torneo para lanzar nuevas colecciones y campañas de marketing con fuerte repercusión digital.

Hoteles, turismo y alquileres temporarios entre los grandes ganadores

Otro de los sectores más beneficiados es la hotelería. Las ciudades sede registran mayores niveles de ocupación y un incremento en las tarifas, especialmente en el segmento premium. Las principales cadenas hoteleras internacionales esperan una mejora en sus ingresos gracias al flujo de turistas y aficionados que acompañan la competencia.

El impacto alcanza además a las plataformas de alquiler temporario. Empresas especializadas en hospedaje turístico registran un crecimiento de reservas en las ciudades anfitrionas y proyectan ingresos adicionales a medida que avance el campeonato.

Las apuestas deportivas crecen durante el Mundial

Las apuestas deportivas también atraviesan un momento de expansión. Operadores de Estados Unidos y Europa informaron un aumento de usuarios activos y descargas de aplicaciones desde el comienzo del Mundial. Para la industria, el torneo representa una oportunidad clave para captar nuevos clientes y consolidar hábitos de consumo digital vinculados al entretenimiento deportivo.

Según Goldman Sachs, aunque los datos corresponden apenas a la primera etapa del Mundial 2026, la tendencia ya es evidente: el fútbol no solo genera audiencia y pasión, sino que también actúa como un poderoso motor económico capaz de impulsar el consumo, el turismo y la actividad comercial a escala global.