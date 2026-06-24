YPF consigue financiamiento del BID por US$500 millones para obras estratégicas en Vaca Muerta

YPF dio un paso clave para fortalecer la infraestructura que demanda el desarrollo de Vaca Muerta al firmar una carta mandato con BID Invest para estructurar un financiamiento para infraestructura energética de hasta US$500 millones destinado a obras viales estratégicas en la provincia de Neuquén.

El acuerdo fue confirmado por el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, quien destacó que los recursos permitirán avanzar en proyectos fundamentales para acompañar el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales. La iniciativa forma parte del Plan 4x4 de YPF, que busca multiplicar por cuatro el valor de la compañía y consolidarla como un actor global en la exportación de energía hacia 2030.

YPF busca mejorar la infraestructura para el desarrollo de Vaca Muerta

La mejora de las rutas es uno de los desafíos más urgentes para el desarrollo de Vaca Muerta. El fuerte crecimiento de la actividad petrolera y gasífera en la cuenca generó una presión creciente sobre la infraestructura vial de Neuquén y Río Negro, provocando congestión, mayores costos logísticos y demoras operativas.

La situación es especialmente crítica en la zona de Añelo, considerada la capital del shale argentino. Allí circulan diariamente cientos de camiones vinculados a la actividad energética, en una red vial que no fue diseñada para soportar el volumen actual de tránsito pesado.

El transporte de arena se convirtió en un desafío logístico

Uno de los principales factores que explica esta demanda es el transporte de arena para fractura hidráulica, un insumo esencial para la explotación de shale oil y shale gas. Actualmente, Vaca Muerta consume cerca de 7 millones de toneladas de arena por año y las proyecciones de la industria estiman que esa cifra podría alcanzar los 9 millones de toneladas anuales hacia 2028.

Ese volumen implica alrededor de 300.000 viajes de camión por año, equivalentes a más de 800 unidades diarias dedicadas exclusivamente al traslado de este material, gran parte proveniente desde Entre Ríos, a más de 1.000 kilómetros de distancia.

Ante este escenario, Neuquén viene impulsando distintos esquemas de financiamiento público-privado para acelerar las obras. Entre ellos se destacan proyectos de pavimentación, nuevos corredores logísticos y un bypass vial de aproximadamente 60 kilómetros impulsado por un fideicomiso integrado por empresas operadoras de la cuenca.

BID Invest aportará financiamiento para obras estratégicas

El acuerdo con BID Invest suma ahora una herramienta de financiamiento multilateral que podría acelerar la ejecución de proyectos considerados estratégicos para la competitividad del sector energético.

La iniciativa llega en un momento de fuerte expansión de las inversiones vinculadas a Vaca Muerta. En paralelo, avanzan nuevos esquemas de financiamiento para obras de transporte de gas e infraestructura energética, mientras YPF trabaja en el desarrollo del proyecto Argentina LNG, una de las apuestas más ambiciosas para transformar al país en un exportador relevante de energía a nivel global.

La infraestructura será clave para el crecimiento energético

Con más producción proyectada para los próximos años, la mejora de la infraestructura vial aparece como una condición indispensable para sostener el crecimiento de Vaca Muerta y consolidar el potencial energético de Argentina.