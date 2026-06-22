El dólar blue cerró en alza este lunes 22 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales subieron en 139 millones de dólares. De esta manera, cerraron la jornada con un total de 47.507 millones de dólares.

El dólar blue cerró en alza este lunes 22 de junio. La divisa paralela aumentó $15 respecto al cierre de la jornada anterior.

Dólar blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.495 y se compró a $1.475.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP se vendió a $1.481,20.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.524,60.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar digital se intercambió a $1.526 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1.924.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1.480 para la venta y $1.430 para la compra según el promedio de los principales bancos. En tanto, el promedio vendedor informado por el Banco Central fue de $1.481,791.

El dólar mayorista se ubicó en $1.461 por unidad, según la cotización de Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró USD 50 millones en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron 139 millones de dólares y cerraron en 47.507 millones de dólares.

En la jornada anterior, las reservas habían finalizado en USD 47.368 millones, mientras que este lunes terminaron en USD 47.507 millones.