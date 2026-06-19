El dólar blue cerró en baja este viernes 19 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales bajaron en 134 millones de dólares. De esta manera cerró la jornada con un total de 47.368 millones de dólares en reservas.

El dólar blue cerró en baja este viernes 19 de junio. La divisa paralela retrocedió $5 respecto al cierre de la jornada anterior.

Dólar blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.480 y se compró a $1.460.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP se vendió a $1.481,10.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1.508,90.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar digital se intercambió a $1.519,99 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1.924.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1.480 para la venta y $1.430 para la compra según el promedio de los principales bancos. En tanto, el promedio vendedor informado por el Banco Central fue de $1.481,938.

El dólar mayorista se ubicó en $1.461 por unidad, según la cotización de Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central en esta oportunidad compró divisas en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales bajaron en 134 millones de dólares y cerraron en 47.368 millones de dólares.

La autoridad monetaria adquirió USD 50 millones en la rueda cambiaria. En la jornada previa, las reservas habían finalizado en USD 47.502 millones, mientras que este viernes cerraron en USD 47.368 millones.