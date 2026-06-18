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El dólar blue cerró en alza este jueves 18 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

El dólar blue subió $10 y cerró a $1.485, mientras que el Banco Central compró USD 70 millones. Las reservas bajaron USD 6 millones y finalizaron en USD 47.502 millones.

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El dólar blue cerró en alza este jueves 18 de junio. La divisa paralela aumentó $10 respecto al cierre de la jornada anterior y finalizó a $1.485 en la punta vendedora.

En tanto, el Banco Central compró USD 70 millones en el mercado cambiario. Las reservas internacionales bajaron USD 6 millones y cerraron en USD 47.502 millones.

Dólar blue

El dólar blue cerró este jueves a $1.485 para la venta y a $1.465 para la compra. De esta manera, la cotización informal registró una suba diaria del 0,69%.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP se vendió a $1.469,30, mientras que la compra se ubicó en $1.468,10.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.509 para la venta y a $1.508,40 para la compra.

Dólar cripto

En el mundo de las criptomonedas, el dólar cripto cotizó a $1.507,50 para la venta y a $1.507,40 para la compra.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio vinculados al consumo con tarjeta en el exterior cotizó a $1.911.

Dólar oficial

El dólar oficial cerró a $1.470 para la venta y a $1.420 para la compra. En tanto, el tipo de cambio minorista promedio vendedor informado por el Banco Central fue de $1.470,007.

Por su parte, el dólar mayorista se ubicó en $1.441,50 por unidad, según la cotización de Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró USD 70 millones en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales bajaron USD 6 millones y cerraron en USD 47.502 millones.

En la jornada anterior, las reservas habían finalizado en USD 47.508 millones, mientras que este jueves terminaron en USD 47.502 millones.

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