Impuesto a las Ganancias: quiénes pagan, qué se puede deducir y cómo reducir la carga tributaria

El Impuesto a las Ganancias vuelve a ocupar un lugar central entre las preocupaciones de los trabajadores asalariados. En ese contexto, la tribustarista Fernanda Laiún explicó cuáles son los niveles de ingresos a partir de los cuales comienza a sentirse el impacto del tributo y cómo funcionan las escalas de imposición.

Según indicó, "los empleados tienen que ganar a partir de 2 millones y medio, 3 millones de pesos" para comenzar a verse afectados por el impuesto, dependiendo de su situación familiar y de las deducciones que puedan computar.

La especialista aclaró que el esquema vigente no aplica una tasa fija, sino una escala progresiva. Sin embargo, advirtió que el salto hacia las alícuotas más elevadas se produce rápidamente. "La escala, si bien sufrió como un estiramiento en la última reforma, es muy cortita, entonces muy rápidamente se llega a pagar dentro de los valores del 31 o 35 por ciento", sostuvo.

Por qué los asalariados terminan pagando tasas elevadas

Laiún destacó que el sistema argentino presenta diferencias respecto de otros países, donde la carga impositiva suele recaer principalmente sobre las personas y no sobre las empresas. "Los que pagan fuerte impuesto a las ganancias son las personas y no las empresas", explicó al describir cómo funcionan los sistemas tributarios internacionales.

Asimismo, cuestionó la elevada presión fiscal que soportan las compañías locales. "No hay regímenes, o mejor dicho, hay, pero sólo los muy gravosos en el mundo que tienen un sistema como el nuestro", afirmó, al señalar que en Argentina una empresa puede terminar afrontando una carga superior al 40% entre impuestos societarios y dividendos.

Respecto de los trabajadores en relación de dependencia, señaló una particularidad que limita sus posibilidades de planificación fiscal. "Los empleados en relación de dependencia están prácticamente encarcelados en el sistema", expresó, al explicar que es el empleador quien calcula y liquida el impuesto.

Qué gastos pueden deducirse para pagar menos Ganancias

La tributarista destacó que uno de los avances más importantes de las últimas reformas fue la actualización automática de los montos deducibles. "Hoy en día esos números se pusieron al día y van a ir ajustados por inflación", explicó.

Además, señaló que quienes completan correctamente la información en el formulario SIRADIG pueden obtener reducciones significativas en el impuesto. Entre los conceptos deducibles mencionó hijos a cargo, medicina prepaga, servicios de ambulancia, personal doméstico registrado, honorarios médicos y otros gastos contemplados por la normativa.

En ese sentido, aseguró que el ahorro puede ser relevante. "Te puede bajar un 12%, o sea, que pagues la mitad, puede llegar a pasar que pagues la mitad", afirmó.

Finalmente, recomendó revisar periódicamente las deducciones declaradas para evitar pagar más impuestos de los necesarios y aprovechar todos los beneficios que permite la legislación vigente.