Transporte, subsidios y salarios: Uruguay enfrenta uno de los costos de movilidad más altos de la región

La discusión sobre subsidios, transporte y salarios volvió a instalarse en la agenda regional. Al comparar la realidad argentina con la uruguaya, Juan Sánchez aseguró que el peso de las tarifas sobre los ingresos familiares constituye uno de los principales problemas económicos de Uruguay.

Según explicó, el análisis de los costos no puede realizarse únicamente a partir de promedios macroeconómicos. “En los promedios se ahogan los enanos”, afirmó, al cuestionar las estadísticas que muestran mejoras generales pero no reflejan la situación de los sectores más vulnerables.

El costo del transporte y la desigualdad

Sánchez describió una realidad compleja para miles de trabajadores uruguayos que deben combinar varios medios de transporte para llegar a sus empleos. “Hay gente muy humilde que sale de un asentamiento, se toma dos o tres ómnibus por día, le lleva dos o tres horas ir hacia el trabajo y dos o tres horas volver”, señaló.

Además, remarcó que muchos trabajadores deben afrontar gastos adicionales por cuestiones de seguridad. “El último tramo de noche hacia el asentamiento lo hacen en taxi”, explicó, al detallar los riesgos que enfrentan quienes regresan a sus hogares durante la noche.

Para el economista, el sistema de transporte metropolitano presenta graves ineficiencias. “Este problema lo debería haber solucionado el sistema de transporte monopólico que tiene Montevideo”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la falta de avances en proyectos alternativos de infraestructura.

Sánchez también aseguró que el transporte público uruguayo figura entre los más costosos de América Latina. “Las cuentas que se hacen es que el costo del transporte metropolitano es de los más caros de la región”, advirtió.

Tarifas, presión fiscal y pérdida de poder adquisitivo

El economista vinculó el aumento de tarifas de transporte, combustibles y servicios públicos con una estrategia estatal centrada en la recaudación. En ese sentido, criticó lo que definió como una política de “minería recaudatoria”.

“Lo más importante es recaudar”, afirmó, al cuestionar que los gobiernos prioricen el equilibrio de las cuentas públicas antes que las reformas destinadas a mejorar la eficiencia de los servicios.

Respecto del combustible, Sánchez destacó que Uruguay mantiene algunos de los precios más elevados de la región. “Decimos que el gasoil y el aceite de oliva se deben guardar en una caja fuerte”, ironizó, al señalar que la nafta supera los dos dólares por litro.

Finalmente, al ser consultado sobre la aparente contradicción entre la estabilidad macroeconómica uruguaya y las dificultades cotidianas de la población, sostuvo que existe una fuerte resignación social frente a estos problemas. “Personalmente yo lo envidio, porque en Uruguay somos como que estamos acostumbrados a que bueno, ¿qué vamos a hacer?”, concluyó.