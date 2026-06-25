Alberto Ruskolekier sobre el acuerdo Irán/Estados Unidos: “Israel lo vive internamente como una traición”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en comunicación con Canal E, analizó que la tensión en Medio Oriente suma un nuevo capítulo con el foco puesto en Judea y Samaria, territorios ubicados en Cisjordania.

“Cuando hablamos de Judea y Samaria, estamos hablando de una zona que está en lo que se denomina Cisjordania”, explicó Albertor Ruskolekier. Según detalló, el territorio está dividido en tres áreas: “Hay una zona A, una zona B y una zona C. En la zona A, que tiene aproximadamente el 18% del territorio, la zona B un 22% del territorio y la zona C, que es donde están los israelíes, tiene el 60% del territorio”.

Crece la preocupación por la influencia iraní

Asimismo, señaló que en la región viven millones de personas y que el escenario actual genera preocupación por la influencia iraní. “Irán, en este proxy que también lo tiene a Hamas, como un proxy prácticamente dentro del territorio de Israel, está a punto de explotar, porque es un polvorín”, afirmó.

Para Ruskolekier, el conflicto podría trasladarse a este territorio mediante financiamiento y apoyo indirecto. “Dinero que se transfiere, armamento que se transfiere, contrabando que se transfiere, esto está transformando la zona en un conflicto potencial”, sostuvo.

Inesperada participación de Qatar en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Además, cuestionó el rol de algunos países en las negociaciones internacionales: “La política es tan loca, que Qatar, que en realidad fue el financiamiento, fue el financiador también de Irán, porque Qatar fue el banco central de la República Islámica de Irán, y del financiamiento del terrorismo, increíblemente aparece como uno de los negociadores o los intermediarios de la paz entre Estados Unidos e Irán”.

En cuanto a la relación entre Israel y Estados Unidos, el entrevistado aseguró que existe un profundo malestar dentro de Israel. “Israel lo vive, esto internamente, como una traición, porque todos los partidos políticos, de cualquier espectro, derecha, centro, izquierda, lo ven a Estados Unidos como un abandono de las pautas que Estados Unidos venía diciendo”.

Sin embargo, planteó que las relaciones internacionales responden a intereses estratégicos: “Los países no tienen amigos, los países tienen intereses”.