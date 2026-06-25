Martín Simonetta: “Estados Unidos tiene que negociar con países que están disputando el monopolio del liderazgo, como China”

El economista, Martín Simonetta, en contacto con Canal E, se refirió al reordenamiento geopolítico global, el rol de los BRICS y la creciente disputa entre potencias como Estados Unidos, China y Rusia, en un escenario marcado por tensiones comerciales, energéticas y políticas.

En un contexto internacional de alta volatilidad, Martín Simonetta planteó que el sistema global atraviesa una transformación estructural. “Es una muy buena pregunta. Yo tal vez pondría el macro título de el mundo nuevo está tomando forma”, señaló al describir el escenario actual.

Estados Unidos ya no es el único líder a nivel mundial

Asimismo, explicó que el liderazgo unipolar de Estados Unidos habría quedado atrás: “Cuando salimos del muro de Estados Unidos, se muestra como el gran ganador por el fin del socialismo. Entonces queda como el único líder a nivel mundial. Esto ya ha terminado, ha dejado de ser así”.

En su análisis, Simonetta destacó que el mundo avanza hacia una disputa entre grandes potencias: “Estados Unidos ahora tiene que negociar con otros países que están disputando el monopolio del liderazgo, como China, y el nuevo mundo está tomando forma en este sentido”.

El gran enfrentamiento entre China y Estados Unidos

En ese marco, mencionó la importancia de los bloques económicos emergentes y las alianzas estratégicas: “En todo este marco podemos ver esta disputa entre dos grandes líderes, como charlamos siempre, que son China y Estados Unidos, y viendo cómo se alinean los distintos jugadores en este nuevo contexto”.

Uno de los ejes centrales fue el rol de los BRICS y la competencia por recursos naturales clave. El entrevistado remarcó que no se trata solo de un acuerdo político: “Los BRICS no es un acuerdo de integración, sino que es en realidad un acuerdo formal entre distintos países, los mayores, los principales, Brasil, Rusia, India, China, que se ha ido expandiendo”.

En esa línea, explicó la lógica de la disputa global: “La gran disputa que vemos a nivel global tiene que ver con los mercados por un lado y los recursos por el otro. Recursos como materias primas para producir bienes y mercados para que vayan estos bienes”.