Uruguay será sede de una cumbre clave de la OCDE para América Latina

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tendrá un papel central en la agenda regional con la reunión ministerial que se realizará a fines de septiembre en Montevideo. En diálogo con Canal E, Marcelo Scaglione destacó que el encuentro representa un paso importante para consolidar los procesos de integración de los países del Mercosur con el organismo.

El especialista recordó que Argentina, Brasil y Perú avanzan en sus procesos de acceso a la OCDE, mientras que Paraguay y Uruguay profundizan mecanismos de convergencia basados en las buenas prácticas promovidas por la organización.

Uruguay gana protagonismo dentro de la OCDE

Scaglione repasó la evolución de la relación entre la OCDE y América Latina y señaló que Uruguay comenzó a cambiar su vínculo con el organismo tras superar cuestionamientos relacionados con la transparencia financiera. Según explicó, el país avanza en reformas que toman como referencia las recomendaciones de la entidad.

En ese sentido, sostuvo que "Uruguay se está moviendo" y remarcó que la reunión del 29 y 30 de septiembre en Montevideo fortalecerá la cooperación regional y el intercambio de experiencias entre los países latinoamericanos.

El proceso de Argentina y el futuro del cepo

Consultado por la situación argentina, Scaglione diferenció la coyuntura económica de los objetivos de largo plazo que plantea la OCDE. Para el especialista, "en un futuro no puede existir controles de cambios", ya que el libre movimiento de capitales forma parte de las directivas históricas del organismo.

Sin embargo, aclaró que el camino hacia ese objetivo debe contemplar la realidad macroeconómica de cada país y desarrollarse de manera gradual.

La educación y la innovación, ejes del crecimiento

El especialista remarcó que la OCDE no solo evalúa cuestiones macroeconómicas, sino también indicadores vinculados con educación, salud, innovación, ciencia, tecnología e instituciones.

En ese marco, advirtió que "Argentina está 79 sobre 80 lugares en la prueba PISA" y sostuvo que esa situación compromete las posibilidades de crecimiento económico de largo plazo si no se impulsan reformas estructurales.

La OCDE como referencia para el Mercosur

Para Scaglione, la convergencia de los países del bloque hacia los estándares de la OCDE puede transformarse en un elemento de integración regional. "La OCDE puede ser el faro que permita la convergencia", afirmó al destacar que las buenas prácticas pueden convertirse en una referencia común para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.