El economista, Lucas Carattini, conversó con Canal E y se refirió a que la reciente suba del dólar, que complicó las estrategias de carry trade durante junio, reabrió el debate sobre el equilibrio cambiario, la acumulación de reservas y el futuro financiero de Argentina.

Lucas Caratini explicó que, pese al reciente avance del tipo de cambio, aún se encuentra en niveles relativamente bajos en términos históricos. “Si lo medimos simplemente en términos nominales, no estamos muy lejos de la cotización de hace dos años”, señaló, y agregó que, “si lo analizamos desde el punto de vista en términos reales, sigue siendo bastante baja la suba del dólar”.

La necesidad de una suba del dólar

Según desarrolló, la corrección cambiaria no debería generar alarma. Por el contrario, afirmó que, “es un poco esperable, incluso te diría que es un poco sano, desde el punto de vista de las expectativas”.

Carattini explicó que Argentina aún enfrenta limitaciones en el frente externo. “No tenés un nivel tan holgado de variable del sector externo” y, por eso, “sería positivo tener el tipo de cambio un poquitito más alto”.

Cuáles pueden ser los nuevos generadores de divisas

Además, recordó que el mercado atraviesa una etapa estacional clave para el ingreso de divisas. “Estás entrando en el momento estacional que tiene sentido que el dólar empiece a correr un poco”, indicó. También destacó el potencial del sector energético: “El sector de hidrocarburos y energía te debería dar un flujo mucho más estable que el flujo del agro”.

En ese contexto, el entrevistado anticipó que, “probablemente vamos a empezar a ver niveles del dólar un poquitito más altos” y remarcó que el Gobierno “no te quiere frenar la suba del dólar, sino que por ahí te quiere moderar la volatilidad de esa suba”.

En cuanto a los niveles que podría alcanzar la divisa, consideró que el mercado suele reaccionar rápidamente a movimientos relativamente moderados. “El dólar se movió 5% en un mes, eso es real, se movió uno y medio desde que arrancó el año”, recordó.