Encuesta: el 44% del electorado argentino vota por rechazo

La última Encuesta Nacional de la consultora QSocial (mayo de 2026) revela que el 44% del electorado total en Argentina está dispuesto a votar a un candidato que no le convence con tal de ganarle al dirigente que más rechaza. Este comportamiento, definido técnicamente como "voto negativo", se ha consolidado como la variable más potente para entender los alineamientos políticos del país.

El fenómeno es especialmente agudo dentro del oficialismo: el porcentaje de votantes movilizados por el descarte sube drásticamente al 57% entre los votantes de Javier Milei. En contraposición, en el espacio del PJ-Kirchnerismo este motor se ubica en el 37%, mientras que en el segmento clave de los independientes alcanza el 41%.

Estos datos demuestran que una parte mayoritaria de la base electoral que sostiene al Gobierno actual se aglutina principalmente en torno a la impugnación y el rechazo de sus adversarios políticos.

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El factor "Antikirchnerismo" como activo de bajo costo

El sentimiento antikirchnerista opera hoy como una palanca electoral transversal y de bajísimo costo de activación para La Libertad Avanza (LLA). El 41% del electorado nacional coincide en que un eventual regreso del peronismo o el kirchnerismo al poder significaría un retroceso inequívoco para el país. Esta postura es virtualmente unánime en los universos de votantes de Milei y del PRO, pero su valor estratégico real radica en el segmento independiente, donde la adhesión a esta tesis alcanza el 43%.

Para el oficialismo, esto habilita un terreno discursivo fértil: puede agitar el fantasma de la oposición para cohesionar apoyos sin pagar un precio político ni en su propia base ni en el sector flotante del padrón.

No obstante, desde la consultoría política cabe una advertencia medular: usar el conflicto permanente como único combustible erosiona severamente el capital propositivo indispensable para ejercer la gestión diaria y avanzar en reformas de fondo. Como bien devela Lucas Klobovs, Director de Opinión Pública de QSocial: "Se puede ganar una elección desde el rechazo. Una era política, no".

Estabilización gubernamental en un escenario de polarización extrema

El informe mensual de QSocial Now arroja un respiro técnico para la Casa Rosada. Tras cuatro meses consecutivos de caídas en los indicadores, el Gobierno nacional logró detener el deterioro y congeló su nivel de aprobación en el 34%, la misma cifra registrada en abril. En consonancia, la percepción ciudadana sobre la capacidad para gobernar experimentó un leve incremento de un punto, situándose en el 36%. Esta meseta defensiva se explica fundamentalmente por la estabilización del voto independiente, que detuvo una tendencia a la baja de tres meses.

Javier Milei dijo que competirá por la reelección y que eyectará "de una patada" a Adorni si lo declaran culpable

El respaldo general a las políticas públicas implementadas —incluso asumiendo los severos costos económicos de corto plazo— también reflejó una mejora marginal, ascendiendo del 32% al 34% respecto al mes anterior. Sin embargo, persisten dos llamados de atención severos respecto al diseño político y comunicacional de Balcarce 50: el 65% de la población considera inadecuado y no apropiado el estilo de comunicación agresiva de Milei para un Presidente, y un 62% afirma que el Gobierno trata mal a quienes sostienen ideas disonantes.

La fragmentación opositora y el reordenamiento de marcas

En la vereda de enfrente, el peronismo se desenvuelve en un laberinto de fragmentación y desconcierto. Axel Kicillof se consolida como el referente opositor más nítido con un 30% de menciones, aunque arrastra una pérdida de 4 puntos en comparación con el mes anterior.

En lo que respecta a la imagen positiva individual, Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner se ubican al tope del tablero político compartiendo un idéntico 30% de imagen positiva, aunque en ambos casos sus balances son negativos en términos netos (la imagen negativa supera a la positiva). En el último mes, el Presidente redujo 2 puntos su imagen positiva y 3 puntos la negativa.

Por otra parte, la evaporación de la identidad del PRO se profundiza de forma acelerada. La transferencia de identidad hacia el liderazgo de Milei generó que la adhesión o identificación neta de ese partido hacia la figura personal del Presidente pasara de un rotundo 80% a comienzos de año a un magro 26%.

Este fenómeno golpea de lleno a Patricia Bullrich, quien retrocedió 5 puntos en su valoración positiva y otros 5 en la negativa, refugiándose en el terreno de la imagen regular y el "no sabe/no contesta". El corrimiento es nítido: en enero, el 90% del ecosistema libertario la evaluaba positivamente; hoy, ese respaldo descendió al 61%.

Intención de voto, potencial electoral y alertas periféricas

Al medir las preferencias partidarias de cara a los próximos comicios, La Libertad Avanza comanda el escenario con un 26% de intención de voto, escoltada por el peronismo que nuclea un 23%. Al personalizar el escenario sobre candidatos potenciales, la brecha se estira: Javier Milei obtiene el 31% frente al 27% del gobernador bonaerense.

En términos de potencial electoral (techo que suma el voto seguro y el probable), Milei retiene la primera colocación con un 40%, seguido por Kicillof con un 36% y Mauricio Macri con un 33% (si bien el expresidente solo cuenta con un 9% de voto seguro). Un dato periférico pero relevante para el análisis táctico de las izquierdas es que un 11% del electorado del segmento peronista-kirchnerista se inclina por la figura de Myriam Bregman, configurando un foco de fuga que el peronismo tradicional no puede ignorar ante la oferta dividida.

La paradoja económica: Micro-estabilización versus precariedad material

El humor social respira gracias a una visible desaceleración del deterioro en las variables socioeconómicas y las expectativas de futuro. El pesimismo sobre el porvenir económico de la nación cayó unos marcados 7 puntos, retrocediendo del 49% al 42%.

En el plano de la economía doméstica familiar, la percepción negativa cayó 9 puntos en el último trimestre, la sensación de estar peor en comparación con los dos años previos se redujo en 10 puntos, y el pesimismo pasó del 52% al 39%. Esto impactó tangencialmente en el consumo menor (indumentaria, calzado y electrodomésticos), registrando una suba del 3%.

La inflación autopercibida se mantiene inquebrantable: un abrumador 82% de los argentinos sostiene que los precios aumentaron "mucho o bastante" en el transcurso del último mes. A su vez, el desempleo emerge como una alarma social crítica: el 69% de los encuestados afirma tener un familiar directo en su núcleo íntimo (padres, hijos o hermanos) que ha perdido su puesto laboral en los últimos tres meses, lo que representa un preocupante incremento de 5 puntos respecto al indicador de abril.

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