La política Argentina volvió a privilegiar la conveniencia por sobre la transparencia

La política argentina atraviesa una de esas etapas en las que la realidad parece desafiar cualquier intento de explicación racional. Los hechos ocurridos en el Senado alrededor de la frustrada sesión para debatir una eventual interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, son una muestra acabada de ese fenómeno.

La escena fue, por momentos, casi cinematográfica. Mientras el oficialismo evitaba dar quórum para impedir el tratamiento del tema, el kirchnerismo tampoco hacía demasiado esfuerzo por habilitar el debate. El oficialismo y la oposición, que públicamente se presentan como enemigos irreconciliables, coincidieron en un mismo resultado: que la sesión fracasara.

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Resulta todavía más llamativo si se recuerda que el jefe de Gabinete tiene la obligación constitucional de concurrir periódicamente al Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno. Sin embargo, cuando llega el momento de rendir cuentas, aparecen todo tipo de mecanismos para evitar el debate.

La explicación ensayada por Patricia Bullrich refleja una lógica preocupante: como quienes impulsan la interpelación tienen antecedentes de corrupción, el oficialismo no debería prestarles el escenario para cuestionar la transparencia del Gobierno. Es un razonamiento peligroso. La corrupción de unos nunca puede convertirse en la excusa para evitar controles sobre otros. Una falta no cancela la otra. La transparencia no admite compensaciones morales.

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La consecuencia es evidente: la política termina atrapada en una competencia por determinar quién es menos cuestionable, en lugar de someterse a los mecanismos institucionales previstos por la Constitución.

En medio de ese panorama apareció un gesto que merece ser destacado. Esteban Bullrich decidió abandonar el PRO mediante una carta respetuosa, pero contundente. Lo hizo sin agravios, sin estridencias y con una frase que resume el problema de fondo: cuando la conveniencia política pesa más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido.

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Ese portazo tiene un valor que excede la interna del PRO. Expone una discusión mucho más profunda acerca del rumbo de la dirigencia política y de los límites que está dispuesta —o no— a respetar.

La respuesta de algunos dirigentes del partido fue negar que el PRO hubiera protegido al oficialismo. Sin embargo, los hechos muestran otra cosa. Allí aparece uno de los problemas más graves de la política contemporánea: la creciente costumbre de negar lo evidente. Se pretende convencer a la sociedad de que lo que todos vieron no ocurrió, como si la realidad pudiera modificarse mediante un comunicado o una declaración pública.

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La renuncia de Bullrich también invita a una reflexión personal. Su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica no lo apartó de la vida pública ni de sus convicciones. Por el contrario, en un contexto donde abundan los cálculos políticos, eligió asumir un costo personal para defender un principio.

Las grandes transformaciones suelen comenzar con decisiones individuales. Así como Stephen Hawking desarrolló algunas de sus contribuciones más extraordinarias mientras convivía con una enfermedad devastadora, Bullrich demuestra que las limitaciones físicas no necesariamente reducen la capacidad de influir en la vida pública cuando existe una convicción firme.

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En tiempos donde abundan las especulaciones, los acuerdos circunstanciales y las justificaciones oportunistas, el gesto de Esteban Bullrich recuerda que la ética todavía puede tener un lugar en la política. Y precisamente por eso, su renuncia termina siendo mucho más significativa que muchas de las maniobras parlamentarias que buscó denunciar.

CS/fl