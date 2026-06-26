Venezuela: cuando los terremotos revelan el derrumbe de un país

Hay tragedias que son inevitables y otras que son el resultado de años de decisiones políticas. El terremoto que sacudió al norte de Venezuela pertenece a la primera categoría. La forma en que el país enfrenta sus consecuencias pertenece, claramente, a la segunda.

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El doblete sísmico -dos terremotos de gran magnitud ocurridos con apenas segundos de diferencia- sorprendió incluso a los especialistas. El segundo movimiento, más potente que el primero, habría sido desencadenado por este último, un fenómeno extremadamente inusual. Las imágenes hablan por sí solas: edificios destruidos, infraestructura colapsada, carreteras intransitables, daños severos en el aeropuerto internacional de Maiquetía y cientos de personas atrapadas bajo los escombros.

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Las primeras cifras son estremecedoras. Cientos de muertos, miles de heridos y decenas de desaparecidos. Pero, como ocurre siempre en este tipo de tragedias, los números son apenas una parte de la historia. La verdadera dimensión del desastre se conocerá con el paso de los días.

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Lo verdaderamente preocupante es el contexto en el que ocurre esta catástrofe. Porque Venezuela no enfrenta únicamente un terremoto geológico. En realidad, vive desde hace años un terremoto institucional que ha erosionado la capacidad del Estado para responder ante una emergencia de semejante magnitud.

Un país con servicios públicos deteriorados, comunicaciones deficientes, infraestructura abandonada e instituciones debilitadas difícilmente pueda reaccionar con eficacia frente a una tragedia de estas características. Cuando falla la electricidad, cuando se cae Internet y cuando las estructuras estatales carecen de capacidad operativa, el rescate depende, muchas veces, más de la solidaridad de la sociedad que de la organización del Estado.

Ese es el verdadero drama venezolano.

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El desastre natural encontró a un país que ya estaba profundamente fracturado por una prolongada crisis política. And esa realidad explica, en buena medida, por qué el impacto internacional de este terremoto fue mucho mayor que el de otros desastres similares ocurridos recientemente en distintas partes del mundo.

No se observa únicamente el movimiento de las placas tectónicas. También se observa el movimiento de un sistema político que continúa generando interrogantes.

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¿Qué es hoy Venezuela? ¿Un Estado plenamente soberano? ¿Un país en transición? ¿Un protectorado con fuerte influencia externa? ¿Existe realmente un camino hacia una normalización institucional? ¿Por qué dirigentes opositores como María Corina Machado y Edmundo González continúan sin poder regresar? ¿Quién administra efectivamente el poder? ¿Y quién administrará los recursos destinados a la reconstrucción?

Son preguntas que siguen sin respuestas claras.

La reconstrucción de Venezuela no dependerá solamente del hormigón ni de las inversiones necesarias para levantar edificios o reparar carreteras. Dependerá, sobre todo, de reconstruir instituciones capaces de responder cuando la sociedad más las necesita.

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Porque ningún país puede enfrentar una catástrofe natural cuando previamente ha visto derrumbarse la confianza en sus instituciones. Los terremotos terminan. Las réplicas también.

Las crisis políticas, en cambio, pueden prolongarse durante décadas. Y cuando ambas tragedias coinciden en un mismo lugar y al mismo tiempo, el resultado es el que hoy muestra Venezuela: un país que no solo intenta salir de entre los escombros de la tierra, sino también de los escombros de su propia historia política.

LT