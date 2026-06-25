El Gobierno del presidente Javier Milei expresó su solidaridad con el pueblo venezolano luego de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectaron al país y provocaron daños estructurales y derrumbes en varias ciudades, incluida la capital, Caracas.
A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, el Gobierno manifestó su preocupación por las consecuencias del desastre y aseguró que seguirá de cerca la evolución de la emergencia.
Asimismo, las autoridades argentinas señalaron que el país está dispuesto a brindar asistencia humanitaria en caso de que el gobierno venezolano lo solicite, y precisaron que cualquier colaboración se realizará en coordinación con los organismos internacionales competentes.
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