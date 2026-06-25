Caos en el aeropuerto, pánico en los shopping y angustia en las calles: los videos más impactantes de los terremotos en Venezuela

Los dos fuertes terremotos que afectaron a Venezuela este miércoles dejaron una serie de escenas impactantes que fueron registradas por testigos y rápidamente se viralizaron en las redes sociales. Los movimientos sísmicos, de magnitudes 7,1 y 7,5, ocurrieron con apenas un minuto de diferencia y se sintieron en distintas regiones del país.

Dos fuertes terremotos golpearon Venezuela y provocaron el derrumbe de casas y edificios: al menos 32 muertos

Entre las imágenes que comenzaron a circular se observan edificios y viviendas con importantes daños estructurales, además de personas que intentaban ponerse a salvo en medio de la emergencia. La intensidad de los temblores provocó momentos de miedo tanto en espacios públicos como en establecimientos privados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en desarrollo...