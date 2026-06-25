jueves 25 de junio de 2026
INTERNACIONAL
Trágico doble sismo

Donald Trumpo habló de "un saldo devastador de muertos" por el terremoto en Venezuela y prometió ayuda con rapidez

El mensaje fue la primera reacción pública del mandatario estadounidense frente a las imágenes de destrucción que comenzaron a llegar desde Caracas y otras ciudades afectadas por el desastre.

US President Donald Trump during the G7 summit on June 16.
US President Donald Trump during the G7 summit on June 16. | Foto: Anna Moneymaker/Getty Images
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Tras la devastación provocada por los dos fuertes terremotos que sacudieron Venezuela, cuya magnitud aún no había sido precisada oficialmente, el gobierno de Donald Trump anunció el inicio de un operativo de asistencia para colaborar con el país caribeño. La administración estadounidense, que mantiene una estrecha coordinación con el régimen encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, aseguró que buscará actuar con rapidez ante la emergencia.

“Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de enorme magnitud y han dejado un saldo devastador de muertos”, expresó Trump en una publicación realizada poco antes de la medianoche en su red social Truth Social.

El mensaje constituyó la primera reacción pública del mandatario estadounidense frente a las imágenes de destrucción que comenzaron a llegar desde Caracas y otras ciudades afectadas por el desastre.

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LT

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