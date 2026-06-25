Terremotos en Venezuela: el mensaje de Delcy Rodríguez, que declaró la "emergencia nacional"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirigió este miércoles a la población tras los dos terremotos registrados con un minuto de diferencia que afectaron a distintas zonas del país. La mandataria confirmó que hubo víctimas fatales, aunque evitó precisar la cantidad (más tarde se habló de al menos 32), y anunció la suspensión de las clases y de las actividades no esenciales.

Durante un mensaje oficial, Rodríguez señaló que los distritos más afectados son Caracas, donde se registraron derrumbes de edificios en distintas parroquias, así como los estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón.

Ante la magnitud de los daños, la dirigente chavista informó la declaración del estado de emergencia nacional. “Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución”, afirmó.

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