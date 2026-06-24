Javier Milei inicia una nueva gira internacional con foco en inversiones, Mercosur y Estados Unidos

El presidente Javier Milei iniciará una nueva gira internacional que lo llevará a tres destinos clave en las próximas dos semanas: España, Paraguay y Estados Unidos. La agenda internacional del Presidente combinará actividades vinculadas a la promoción de inversiones, encuentros regionales y participación en eventos de alto perfil.

La primera escala será en Madrid, donde Milei llegará el 25 de junio en lo que representa su sexta visita a España desde que asumió la Presidencia. Durante su estadía, mantendrá reuniones con directivos de importantes compañías españolas y europeas, entre ellas Santander, BBVA, Telefónica, Mapfre, Iberia, Indra y Dia, con el objetivo de presentar oportunidades de inversión en la Argentina.

El mandatario también brindará una clase magistral de economía en la Universidad CEU San Pablo, donde será distinguido con reconocimientos académicos. La actividad se enmarca en la estrategia internacional del Presidente, orientada a fortalecer su perfil como referente del liberalismo y de la nueva derecha global.

Milei vuelve a España sin reuniones con Pedro Sánchez

A diferencia de otros viajes oficiales, no están previstos encuentros con el presidente español, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI. La ausencia de contactos institucionales refleja las tensiones diplomáticas que persisten entre ambos gobiernos, aunque lejos del nivel de confrontación alcanzado durante 2024.

Tras regresar brevemente al país, Milei viajará el 30 de junio a Asunción para participar de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. El encuentro tendrá especial relevancia por ser el primero tras la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre el bloque sudamericano y la Unión Europea. Durante la reunión, Paraguay transferirá la presidencia pro tempore del organismo a Uruguay.

La agenda regional y la cumbre del Mercosur

La agenda regional también estará atravesada por la reciente victoria electoral de Abelardo de la Espriella en Colombia, dirigente cercano a las ideas promovidas por Milei. El Presidente celebró el resultado en redes sociales y lo interpretó como un respaldo a las políticas de libertad económica y seguridad.

La tercera escala será en Estados Unidos, donde participará de los actos por el Día de la Independencia el próximo 4 de julio. La conmemoración tendrá este año un carácter especial al celebrarse el 250° aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense. La visita refuerza una de las prioridades de la política exterior argentina: el fortalecimiento de la relación con Washington y con sectores alineados al expresidente Donald Trump.

La gira internacional de Milei y el frente interno

La gira se desarrollará en un contexto de tensión política doméstica. Mientras Milei permanezca en el exterior, el Congreso debatirá temas sensibles para el Gobierno.

Paralelamente, el Presidente avanzó en una reestructuración de su equipo de comunicación, al presentar públicamente a Adrián Ravier como futuro portavoz presidencial, a quien definió como una figura clave para la denominada “batalla cultural” que impulsa su administración.