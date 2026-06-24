El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) implementó modificaciones de carácter obligatorio en el procedimiento administrativo para el alta y la actualización del diagnóstico de los afiliados dentro del Sistema Padrón de Diabéticos. La obra social de los jubilados determinó que, para incorporar a cualquier beneficiario o renovar su vigencia, los profesionales médicos de cabecera tienen la obligación técnica de adjuntar las constancias digitales de los estudios médicos previos.

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Los cambios en la plataforma informática buscan reforzar los mecanismos de auditoría interna, validar los datos de la historia clínica de los pacientes y optimizar el uso de los recursos financieros del instituto. La digitalización de las planillas rige de manera plena para todos los efectores del sistema de salud que operan con la obra social, afectando directamente la dispensa de insumos y medicamentos en la red de farmacias.

Carga digital de estudios de laboratorio y límites geográficos

La nueva normativa previsional dictada por las autoridades sanitarias impone que las constancias físicas de los análisis clínicos deben cargarse de forma obligatoria en la plataforma web al momento de realizar el trámite. Los documentos con los resultados médicos respaldatorios tienen que subirse al sistema informático en formatos digitales específicos, aceptándose únicamente archivos con extensión .pdf o .jpg.

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El sistema informático de la Clave Única PAMI (CUP) incorporó validaciones técnicas automáticas para controlar el origen del trámite y el tamaño de la documentación adjunta. Cada archivo individual que se suba a la pestaña de laboratorio no puede superar el límite físico de 1 MB de tamaño. Asimismo, la base de datos realiza un control cruzado para evitar que los prestadores incorporen comprobantes duplicados en el perfil del afiliado.

Por otra parte, la dirección del organismo previsional estableció restricciones territoriales estrictas para la actuación de los profesionales de la salud. Los médicos de cabecera únicamente quedaron habilitados para empadronar a aquellos afiliados que pertenezcan a la misma Unidad de Gestión Local (UGL) de su ámbito de trabajo asignado. Si un afiliado se encuentra en condición de tránsito fuera de su zona, debe dirigirse en forma personal a la agencia previsional o UGL más cercana para resolver el trámite.

Plazos de vigencia de las recetas y entrega de insumos

El esquema de auditoría del instituto de los jubilados fijó límites de tiempo estrictos para la validez de los diagnósticos médicos registrados. La actualización de la información clínica de cada paciente dentro del padrón tiene un plazo de vencimiento obligatorio de 12 meses. Los estudios de laboratorio presentados por el afiliado (que incluyen los valores de glucemia y hemoglobina glicosilada HBA1C) deben corresponder de forma inexcusable a análisis clínicos efectuados dentro de ese último año.

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Cuando el plazo de 12 meses caduca, el Sistema de Receta Electrónica emite alertas automáticas en la pantalla del médico prescriptor, impidiendo la emisión de nuevas órdenes de medicamentos si no se realiza la actualización correspondiente. Las autoridades remarcaron que si el beneficiario no se encuentra dado de alta de manera correcta en el Sistema de Diabéticos, las farmacias del país no dispensarán los medicamentos, insulinas ni los insumos para la diabetes, sin ningún tipo de excepción.

Ante contingencias informáticas o la imposibilidad material de acceder a los sistemas online, el médico puede descargar y completar en forma manual el formulario en papel, registrando su firma y sello físico. El afiliado debe presentar este documento en su agencia previsional, donde el personal administrativo realiza la transcripción de los datos al entorno digital para destrabar la entrega de los insumos médicos en las farmacias.

GZ/lr