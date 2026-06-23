El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) detalló las especificaciones técnicas y los niveles de seguridad de su plataforma digital Mi PAMI para la gestión de los datos personales de los afiliados. El sistema cuenta con protocolos de seguridad avanzados diseñados para proteger la información de los usuarios y evitar accesos no autorizados a las cuentas individuales.

Campaña de vacunación antigripal de PAMI

Para ingresar a la plataforma virtual por primera vez, los beneficiarios tienen que completar un proceso de registro dentro del sitio web o la aplicación móvil. El acceso habitual a la cuenta personal se realiza mediante la carga del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y la contraseña elegida durante el alta.

La obra social del Estado indicó que si un afiliado registra problemas para iniciar sesión, primero debe revisar que los datos estén bien cargados en el sistema. En caso de que el error informático persista, el usuario tiene que comunicarse con el instituto a través de cualquiera de los canales de contacto habilitados.

Visualización de datos y modificaciones en el perfil digital

La sección del perfil digital centraliza la información básica de los ciudadanos adheridos a la cobertura médica. Al ingresar a esta pestaña, el sistema permite visualizar de manera directa el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el correo electrónico y el teléfono registrado.

Formatos válidos de la credencial de PAMI

El esquema de la plataforma restringe las modificaciones directas por razones de seguridad, por lo que el usuario solo puede cambiar de forma autónoma el correo electrónico y el teléfono. Para realizar este trámite, el afiliado tiene que ingresar al ícono de "Perfil" ubicado arriba a la derecha, seleccionar la opción "Mis datos" y elegir cuál de los dos campos desea modificar.

Con el objetivo de validar la identidad del solicitante durante la modificación de las vías de contacto, el sistema envía un código de verificación por mensaje de texto o por correo electrónico. Este código numérico debe ser ingresado en la pantalla de la aplicación para confirmar de manera definitiva el cambio solicitado.

El trámite obligatorio para la actualización de domicilio

La obra social aclaró que la actualización del domicilio particular no se puede realizar de forma directa a través de la aplicación digital de autogestión. Si el afiliado necesita modificar su dirección residencial, primero tiene que realizar el trámite de cambio de domicilio en la oficina del registro civil más cercana a su vivienda.

Mi PAMI: cómo registrarse desde cero y recuperar la contraseña

Una vez que el trámite civil está finalizado, el nuevo domicilio se transfiere a los padrones de la obra social. La entidad médica advirtió a los beneficiarios que el proceso de actualización informática no es inmediato, por lo que es posible que el cambio tarde unos días en verse reflejado dentro del perfil de la plataforma digital.

GZ / lr