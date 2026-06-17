El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) detalló los mecanismos administrativos vigentes para la gestión de traslados programados en ambulancia dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El procedimiento se divide bajo parámetros específicos que dependen de manera directa de la complejidad del cuadro de salud del afiliado y del tipo de profesional que emite la prescripción médica en cada caso particular.

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Cuando el médico de cabecera prescribe un traslado programado que no requiere la presencia de un médico a bordo de la ambulancia, el profesional tiene la obligación de suministrarle al afiliado la orden correspondiente y el número de solicitud del trámite. A partir de ese momento, el beneficiario debe obtener su turno de atención revisando los prestadores que figuran disponibles dentro de la cartilla médica oficial de la obra social.

Una vez que el paciente ya cuenta con la fecha y la hora asignadas para su consulta, tiene que comunicarse telefónicamente al número del organismo en la franja horaria que va desde las 7 hasta las 15 horas. Esta llamada para coordinar la logística del viaje debe realizarse con una anticipación de hasta dos días hábiles previos al turno médico que fue otorgado por el prestador sanitario.

Trámites ante requerimientos de traslados de alta complejidad

Si el cuadro clínico del paciente exige que el traslado programado se realice en una ambulancia equipada con la asistencia obligatoria de un profesional médico, el médico de cabecera debe confeccionar y entregar una documentación complementaria. El afiliado necesita retirar de forma física la orden médica, el comprobante del traslado programado y un resumen detallado de su historia clínica.

Con estos papeles en mano, el beneficiario tiene que gestionar el turno para su atención mediante la consulta de la cartilla médica institucional. Para concretar la coordinación logística del viaje, el interesado, un familiar o su apoderado debe presentarse de manera presencial ante el área de Prestaciones Médicas de su Unidad de Gestión Local (UGL) hasta dos días hábiles antes del turno asignado.

Cómo gestionar los turnos de PAMI para atención presencial

Circuitos administrativos para prescripciones de médicos especialistas

El esquema de la obra social preve opciones específicas para los casos donde las derivaciones surgen de médicos especialistas y no del plantel de cabecera. Si un especialista determina un traslado sin médico en ambulancia, el beneficiario debe presentarse primero en su agencia de cercanía para solicitar la carga del traslado en el sistema previsional antes de continuar con los pasos habituales.

Luego de la carga en la agencia, el afiliado busca el turno médico en la cartilla y se comunica al número telefónico gratuito, entre las 7 y las 15 horas, cumpliendo con el plazo regulario de hasta dos días hábiles de anticipación. Este paso telefónico confirma la disponibilidad del vehículo para el traslado hacia el centro asistencial correspondiente.

Cuando el médico especialista ordena un traslado programado que sí requiere acompañamiento médico, el afiliado debe contar con la orden, la solicitud y el resumen de la historia clínica. Tras la reserva del turno con los prestadores de la cartilla, la coordinación final queda a cargo de la Unidad de Gestión Local, donde el paciente debe asistir presencialmente hasta dos días hábiles antes de la cita.

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La obra social aclaró que los beneficiarios que pertenecen a las agencias bonaerenses de Campana o Escobar quedan exceptuados de estas divisiones de canales virtuales o telefónicos. En estas dos localidades se mantiene la modalidad tradicional de atención, por lo que el afiliado debe dirigirse directamente a la sede de su agencia con la orden médica del traslado programado.

GZ