El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) oficializó las pautas administrativas, destinadas a la obtención de insumos médicos esenciales, elementos de fisiatría y asistencia técnica. Los afiliados cuentan con mecanismos diferenciados según el tipo de accesorio solicitado, combinando la emisión de recetas electrónicas de los médicos de cabecera con gestiones presenciales en las agencias de cercanía.

Mi PAMI: cómo registrarse desde cero y recuperar la contraseña

La gestión digital de pañales en la red de farmacias

Para el segmento de pañales descartables, la obra social implementó un sistema simplificado que elimina la presencialidad en las Unidades de Gestión Local (UGL). El afiliado debe requerirle a su médico de cabecera la generación de una orden médica electrónica junto con la respectiva receta digital. Una vez completado este paso en el consultorio, el retiro se realiza de forma directa en los establecimientos farmacéuticos adheridos.

Los beneficiarios pueden pasar a buscar los insumos por cualquier farmacia que integre la Red PAMI, una vez transcurridas las 48 horas posteriores a la consulta con el profesional de la salud. A fin de reducir la frecuencia de las visitas médicas, el médico de cabecera está facultado para emitir hasta 6 recetas electrónicas simultáneas, lo que permite asegurar la cobertura y las entregas mensuales programadas para los siguientes seis meses.

Requisitos presenciales para audífonos y sillas de ruedas

El acceso a elementos de mayor complejidad, como los dispositivos de asistencia auditiva y de traslado, exige la presentación de documentación física. Estos trámites específicos los puede llevar adelante el propio afiliado, su apoderado legal o un familiar directo, quienes deben concurrir a la agencia de PAMI o a la UGL correspondiente a su zona de residencia para iniciar el expediente de cobertura técnica.

Cómo reclamar por la atención del médico de cabecera en PAMI

Para la obtención de audífonos, el solicitante debe presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), el último recibo de cobro de los haberes previsionales, la credencial de afiliación a la obra social, la orden suscrita por el médico especialista y el correspondiente estudio de audiometría. Al momento de ingresar la solicitud en la ventanilla, el personal de atención requiere asentar los datos de contacto del beneficiario de manera obligatoria.

El proceso de provisión auditiva continúa con una notificación posterior, mediante la cual se le asigna al afiliado un turno específico para la selección del audífono. En esta instancia se realiza la prueba técnica y la toma de impresión del molde auditivo en el consultorio del proveedor asignado. Finalmente, se cita nuevamente al titular para proceder a la entrega de la prótesis, su calibración fina y la explicación de las instrucciones de manejo.

En el caso de las sillas de ruedas, la presentación en la agencia requiere el DNI, el último recibo de cobro, la orden médica y un resumen detallado de la historia clínica, donde el profesional de la salud debe aclarar explícitamente el peso del paciente. Según el código del elemento de traslado que corresponda, se exige también la firma de un compromiso de entrega o de un contrato de comodato entre las partes.

Cómo gestionar los turnos de PAMI para atención presencial

Los plazos de entrega finales para las sillas de ruedas no son inmediatos ni fijos. PAMI detalló formalmente que los tiempos de recepción de los elementos de fisiatría dependen de forma directa del período que demande el proceso de licitación pública de los mismos, como así también de la disponibilidad física y los volúmenes de entrega que registre el proveedor contratado por el instituto previsional en ese momento.

GZ / lr