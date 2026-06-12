El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) recordó que se encuentra disponible una herramienta digital dentro de su portal oficial destinada exclusivamente a la gestión de reclamos relacionados con la atención del médico o médica de cabecera y las consultas en consultorios. A través de este entorno virtual, los afiliados y sus apoderados pueden reportar de manera directa cualquier irregularidad que afecte el normal acceso a sus prestaciones de salud, permitiendo al organismo centralizar las incidencias y agilizar los controles correspondientes sobre su red de profesionales médicos.

Cómo gestionar los turnos de PAMI para atención presencial

La plataforma funciona como un canal directo de autogestión para los beneficiarios, evitando la necesidad de concurrir de manera presencial a las agencias territoriales o Unidades de Gestión Local (UGL) ante un contratiempo con la cobertura. Las autoridades explicaron que el sistema está diseñado para identificar fallas en la emisión de órdenes, cobros indebidos, ausencias o demoras en la asignación de turnos.

Los motivos de reclamo vinculados a recetas, órdenes y reemplazos médicos

La interfaz del sistema de reclamos presenta un listado cerrado con las causales específicas que los jubilados pueden seleccionar para detallar su caso. Dentro de las opciones vinculadas de forma directa con las recetas y el personal médico, los afiliados disponen de los siguientes apartados:

- EL medico demora la prescripción o la hizo mal: para reportar demoras excesivas en la confección de las órdenes o errores en los datos que impiden su posterior validación.

- Problemas con OME: destinado a registrar fallas o inconvenientes relacionados con la Orden Médica Electrónica.

- Problemas con recetas: habilitado para asentar cualquier tipo de traba administrativa o negativa en la confección de los recetarios para medicamentos.

- Tengo problemas con el/la médico/a reemplazante: para derivar quejas ante la falta de atención o desatención por parte del profesional que cubre transitoriamente al médico titular.

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- El médico no concurre al domicilio / institución: utilizable cuando el profesional de cabecera no cumple con las visitas pautadas a la residencia o centro donde se encuentra el afiliado.

Incidencias sobre turnos, cobros e irregularidades en la atención presencial

El turnero de reclamos de PAMI también abarca la operatividad diaria de los consultorios médicos y el comportamiento de los efectores de salud, dividiéndose en los siguientes ítems específicos:

- Me quisieron cobrar: dispuesto para denunciar solicitudes de aranceles, plus o cobros indebidos por fuera de la cobertura gratuita del instituto.

- No me quisieron atender: para reportar la negativa explícita de recibir al paciente para su consulta médica programada.

- Me dieron un turno con mucha demora: aplicable cuando los plazos otorgados para acceder a la consulta con el médico de cabecera resultan excesivos.

- Recibí mala atención profesional: habilitado ante fallas en el diagnóstico, falta de asesoramiento o deficiencias en la prestación del servicio médico.

Problemas de comunicación, infraestructura y trato en los consultorios

El menú oficial concluye con opciones destinadas a reflejar el estado general de las dependencias de atención y las vías de contacto que asisten a la masa de beneficiarios:

- No puedo comunicarme telefónicamente ni por ningún otro medio: establecido para dejar constancia de la imposibilidad de establecer contacto con el consultorio del médico para coordinar las prestaciones.

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- Hay que esperar mucho para ser atendido / No se respetan los horarios de atención / Problemas edilicios / Falta de higiene: un ítem general para asentar demoras prolongadas en las salas de espera, incumplimiento de turnos preestablecidos o malas condiciones físicas y sanitarias en el consultorio.

- Me maltrataron: para denunciar formalmente conductas inapropiadas, faltas de respeto o violencia verbal por parte del personal o del profesional hacia el jubilado.

GZ / lr