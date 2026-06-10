El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) recordó que se encuentra disponible su plataforma digital "Mi PAMI", diseñada para que los afiliados puedan gestionar sus trámites de manera remota. El acceso se puede realizar tanto desde computadoras como a través de dispositivos móviles, permitiendo centralizar la atención previsional y agilizar las consultas cotidianas. El organismo detalló el instructivo oficial para completar el registro obligatorio por primera vez y los pasos a seguir ante contingencias con las credenciales de acceso.

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El paso a paso para registrarse en la plataforma digital

Para comenzar a utilizar los servicios virtuales, los beneficiarios deben cumplir con un proceso de registro obligatorio, independientemente de si ya contaban con la aplicación instalada en sus dispositivos. El procedimiento consta de cuatro etapas correlativas:

- Descarga de la aplicación o ingreso web: El usuario debe descargar la app oficial desde la tienda móvil de aplicaciones de su celular, siendo compatible con los sistemas operativos iOS y Android. Como alternativa, se puede ingresar directamente a través del navegador web en el sitio mi.pami.org.ar.

- Carga de datos personales: Se debe completar el formulario de registro con el Documento Nacional de Identidad (DNI), el sexo (según figura en el documento) y el Código Único de Identificación Laboral (CUIL). Adicionalmente, el sistema requiere de forma obligatoria el número de trámite del último DNI. Este código de once dígitos, que comienza con 0, se encuentra impreso en la parte frontal de los DNI tarjeta (debajo del número de documento) o en el reverso (en la parte inferior izquierda) en las versiones más antiguas.

- Elección de la clave: El afiliado debe elegir una contraseña segura. El organismo previsional recomienda de forma expresa no utilizar datos personales para su conformación y mantenerla bajo estricta confidencialidad sin compartirla con terceros.

PAMI detalló las credenciales válidas y el método de descarga de la versión provisoria

- Validación del dispositivo: Para finalizar, el titular debe ingresar su número de teléfono celular. El sistema enviará un mensaje de texto (SMS) con un código de 4 dígitos que deberá transcribirse en la pantalla para validar la línea telefónica. Una vez completado este paso, el usuario queda habilitado para operar.

Procedimiento para recuperar la clave en caso de olvido

Los afiliados que hayan olvidado sus credenciales disponen de un mecanismo de restablecimiento en la pantalla de inicio de sesión. Al seleccionar la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”, el sistema guiará al usuario para generar una nueva clave de acceso.

Para llevar a cabo esta gestión, es un requisito indispensable contar con el número de CUIL del titular y tener acceso directo al teléfono celular registrado. PAMI enviará un código de verificación al dispositivo móvil para validar la identidad del solicitante de forma segura, permitiendo tras su introducción la creación de la nueva contraseña definitiva.

Solución a los inconvenientes frecuentes durante el registro

El instructivo de la obra social contempla soluciones específicas ante las fallas más habituales reportadas por los usuarios durante el proceso de alta en el entorno virtual:

- Falta de recepción del mensaje o correo de validación: En los casos donde no se reciba el código, se aconseja verificar detalladamente que los datos de contacto estén bien escritos y chequear la carpeta de "correo no deseado" o "spam". Si el elemento no es localizado, la plataforma permite volver a solicitar el envío. Ante la persistencia del error, el afiliado debe comunicarse por los canales oficiales o realizar un reclamo formal en la sección correspondiente.

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- Aviso de usuario ya existente con el mismo DNI: Si al intentar registrarse el sistema indica que el documento ya se encuentra asentado, el usuario debe revisar la ortografía y numeración de los datos ingresados. Si el inconveniente continúa, se recomienda intentar recuperar la clave mediante la opción “Olvidé mi contraseña”. De mantenerse la imposibilidad de ingreso, el trámite deberá ser reportado a través de las vías de contacto de PAMI o mediante el formulario de reclamos de la web.

GZ