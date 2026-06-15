Mi PAMI: cómo registrarse desde cero y recuperar la contraseña

La obra social previsional informó en su página las modificaciones que realizaron en los sistemas de acceso a la plataforma digital Mi PAMI. El organismo oficial determinó que todas las personas que utilizaban la aplicación anterior o el sistema previo deben registrarse otra vez desde cero.

Cómo reclamar por la atención del médico de cabecera en PAMI

El ingreso a la nueva herramienta informática requiere el número de CUIL y una clave nueva. En caso de presentar inconvenientes durante el intento de inicio de sesión, el afiliado debe verificar la carga correcta de los dígitos en el formulario. Ante la persistencia de fallas en el sistema, la recomendación de la entidad consiste en comunicarse de inmediato mediante las vías de contacto habituales.

El instructivo para registrarse en la nueva aplicación de Mi PAMI

Para poder registrarse, la plataforma web de PAMI señaló que los pasos son los siguientes:

1 - Descargar la app desde la tienda móvil de aplicaciones del celular (iOS o Android). También se puede ingresar desde la web mi.pami.org.ar

2 - Registrarse completando datos: DNI, número de trámite del último DNI, sexo (según figura en tu documento) y CUIL. Según detallaron desde PAMI, este paso es obligatorio para todos los usuarios que tengan o no instalada la aplicación con anterioridad. El número de trámite está impreso en la parte frontal del DNI tarjeta, debajo del número de documento. En algunas versiones más antiguas, se puede encontrar en el reverso del documento, en la parte inferior a la izquierda. Es un número de once dígitos que empieza con 0.

Cómo gestionar los turnos de PAMI para atención presencial

3 - Elegir una contraseña segura. El organismo recomienda no utilizar datos personales y no compartirla con nadie.

4 - Ingresar el número de celular. A continuación, el usuario va a recibir un mensaje de texto con un código de 4 dígitos, debe ingresarlo para validar su teléfono.

Cómo resolver errores de duplicación de documentos y olvido de claves

El sistema prevé un mecanismo específico para los casos donde el jubilado olvidó la clave de acceso. En la portada principal de la herramienta figura la opción "¿Olvidaste tu contraseña?". Para restablecer el ingreso, el sistema solicita los números de CUIL y un teléfono celular activo, donde la obra social envía un código de comprobación de identidad que habilita la creación de la nueva clave.

Cómo reclamar por los descuentos de medicamentos en PAMI

Si al momento de completar los campos obligatorios la pantalla indica que ya existe un usuario registrado con ese DNI, se debe controlar la ortografía de los datos enviados. Si el error persiste, la aplicación permite recurrir a la función de recuperación de contraseña. En última instancia, si la cuenta sigue bloqueada, se debe formular el reclamo correspondiente mediante los canales de atención de PAMI.

GZ/ff