El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) recordó que está vigente el uso obligatorio de su plataforma digital específica para la reserva de turnos de atención presencial. A través de este entorno virtual, los afiliados pueden programar su visita a las diferentes dependencias oficiales sin necesidad de trasladarse previamente de forma física, agilizando el flujo de consultas en las agencias distribuidas en todo el país.

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El turnero oficial funciona como la herramienta centralizada para evitar esperas y asegurar que cada jubilado reciba asesoramiento técnico directo sobre sus coberturas médicas, insumos o subsidios. Desde el organismo previsional remarcaron la conveniencia de utilizar los canales virtuales para resolver gestiones administrativas, reservando la presencialidad en las sedes únicamente para aquellos trámites que exijan la entrega presencial de documentación física regulada.

El funcionamiento del turnero oficial en la página web

La interfaz del sistema informático presenta un diseño simplificado para facilitar el acceso de las personas mayores. Al ingresar al sitio web, el usuario se encuentra con dos opciones principales de autogestión claramente diferenciadas. La primera alternativa está destinada a la creación de un nuevo turno, un proceso que requiere la validación de la identidad del afiliado mediante sus datos personales básicos antes de desplegar las fechas y horarios disponibles en la agencia correspondiente.

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La segunda opción del menú permite a los titulares consultar el estado de una cita médica o administrativa previamente otorgada, o bien proceder a su cancelación en caso de que no puedan asistir. Esta función resulta clave para el ordenamiento del esquema de atención, ya que la baja a tiempo de un turno permite que el sistema libere de manera automática esa vacante para otro beneficiario que requiera presentarse ante las oficinas estatales de atención al público.

Pasos para gestionar la atención presencial en las agencias

Para iniciar una solicitud de atención presencial, el beneficiario debe registrar su número de afiliación y su Documento Nacional de Identidad en el formulario de inicio de sesión de la plataforma. El sistema informático cruza estos datos de forma inmediata con el padrón general para identificar la Unidad de Gestión Local (UGL) o la agencia de cercanía que le corresponde al usuario según el domicilio declarado en sus registros de cobertura.

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Una vez validada la identidad, la plataforma despliega las opciones de trámites disponibles para realizar en la oficina. Tras seleccionar el tipo de gestión, el turnero muestra un calendario interactivo con los días y bandas horarias remanentes. Al confirmar la operación, el entorno digital genera un comprobante con los datos de la cita, el cual sirve como constancia obligatoria para ingresar al establecimiento el día asignado para la entrevista previsional.

GZ / lr