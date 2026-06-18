El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) detalló la composición y el funcionamiento de su infraestructura de asistencia presencial en todo el territorio nacional. Con el propósito de asegurar el acceso a la cobertura médica y simplificar las gestiones de sus beneficiarios, la obra social mantiene operativa una red de proximidad diseñada para ofrecer asesoramiento técnico y resolver solicitudes de manera individualizada.

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La estructura prestacional de atención al público se organiza a través de dependencias con roles diferenciados pero complementarios. Este esquema descentralizado permite articular las demandas de millones de afiliados en cada provincia, asegurando la presencia institucional tanto en los grandes centros urbanos como en las localidades del interior del país.

Qué son las agencias y las Unidades de Gestión Local (UGL)

La red del instituto previsional está constituida por más de 600 Agencias de Atención y 38 Unidades de Gestión Local (UGL). De acuerdo con la información institucional provista por la entidad, cada uno de estos espacios cumple funciones específicas dentro del organigrama de servicios:

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- Las Unidades de Gestión Local (UGL): Son los centros de carácter regional encargados de coordinar y supervisar operativamente a las distintas agencias de atención que se encuentran bajo su órbita o área de influencia geográfica determinada.

- Las Agencias de Atención: Son las oficinas de PAMI distribuidas en las comunidades donde los afiliados pueden realizar de manera directa todos sus trámites, solicitudes y gestiones de cobertura. Estas dependencias disponen de personal específicamente capacitado para brindar un trato y una resolución personalizada a cada consulta.

Herramientas de localización para los beneficiarios

Para facilitar la ubicación exacta de estos centros de atención personalizada, la obra social tiene habilitado en su portal web un sistema de localización digital. Los afiliados y sus familiares disponen de tres metodologías de búsqueda integradas para hallar la oficina de asistencia más cercana a su domicilio:

- Buscador por provincia: Permite seleccionar cualquiera de las jurisdicciones del país (desde Buenos Aires y Capital Federal hasta Tierra del Fuego y Tucumán) para identificar la UGL y la agencia correspondiente.

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- Buscador por dirección en CABA: Diseñado exclusivamente para los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes pueden ingresar el nombre de la calle y la numeración para conocer su centro asignado.

- Buscador por localidad: Orientado a los beneficiarios que poseen domicilio fuera de la Capital Federal, permitiendo filtrar la búsqueda combinando la provincia de residencia y la localidad específica.

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