El Programa de Atención Médica Integral detalló el funcionamiento y alcance de los formatos válidos de su credencial para el acceso a las prestaciones del organismo. Esta herramienta facilita una gestión más simple y ágil en la atención médica de los afiliados.

Mi PAMI: cómo registrarse desde cero y recuperar la contraseña

La obra social especificó que el documento habilita a los usuarios a retirar medicamentos en la red de farmacias habilitadas y a solicitar turnos en las diferentes agencias. El sistema también agiliza la realización de trámites tanto en la modalidad web como de forma presencial.

El uso de la identificación resulta obligatorio para validar los turnos asignados con los médicos especialistas. PAMI mantiene activos diferentes canales para que cada afiliado verifique su situación y disponga de una vía de identificación oficial ante los prestadores.

Los formatos de identificación autorizados

El organismo ratificó que existen opciones digitales y físicas que conviven de forma legal dentro del sistema sanitario. La credencial digital se encuentra disponible para su consulta directa a través de la aplicación oficial de la entidad, denominada MI PAMI, sin necesidad de impresión.

Nuevos requisitos para solicitar traslados programados en PAMI

Para los casos que requieren una vía física temporal, la credencial provisoria con código QR se presenta como opción de descarga. La obra social advirtió de manera explícita que si el documento provisorio impreso no cuenta con el código QR, se debe descargar otra vez para que sea válido.

Existe otra variante denominada provisoria ticket, aplicable para quienes realicen el trámite en sedes oficiales. Este comprobante se genera e imprime en las terminales de autogestión que están disponibles en las agencias y en las Unidades de Gestión Local (UGL).

La validez de la tarjeta plástica y derechos del afiliado

PAMI aclaró la situación regulatoria de la antigua credencial plástica que recibieron los beneficiarios en operativos anteriores. Aunque este documento ya no se distribuye de manera general, la entidad confirmó que sigue siendo totalmente válida para todas las gestiones actuales.

Si un afiliado no posee el plástico, el sistema permite la utilización de cualquiera de las otras alternativas vigentes. La dirección del organismo remarcó que la aplicación digital no es un requisito excluyente para acceder a los servicios médicos de la cartilla.

Cómo registrarse en Mi PAMI y recuperar la contraseña

Ningún profesional de la salud o centro médico puede negar la atención, la entrega de medicamentos o el acceso a prestaciones bajo el argumento de no tener instalada la aplicación. Los usuarios pueden usar indistintamente la credencial física, la provisoria o la digital.

GZ / lr