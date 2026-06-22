El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) oficializó los requisitos y las condiciones técnicas de su campaña de vacunación antigripal para este invierno. La obra social estatal confirmó que la inmunización es segura, libre y no tiene ningún costo para todas las personas afiliadas al instituto que cumplan con los criterios de salud establecidos.

Formatos válidos de la credencial de PAMI

La obra social busca agilizar el acceso directo de los beneficiarios al sistema de prevención médica invernal. Para esta campaña, las autoridades determinaron que no es necesario sacar un turno previo en ningún establecimiento para recibir la dosis correspondiente, lo que permite una atención espontánea.

Requisitos de documentación y grupos autorizados

El esquema de atención divide a los beneficiarios según su edad y condición médica para definir los papeles que tienen que mostrar al momento de la inoculación. Los afiliados mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños de entre 6 y 24 meses de vida solo deben presentar la credencial de PAMI y el DNI.

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La situación cambia para los afiliados que tienen menos de 65 años y presentan factores de riesgo para la salud. Este grupo específico, además de exhibir la credencial de la obra social y el Documento Nacional de Identidad, tiene la obligación de presentar la indicación médica escrita con el diagnóstico que justifique la aplicación.

Red de farmacias y marcas de vacunas disponibles

Las dosis se aplican de manera exclusiva en cualquier farmacia que forme parte de la red oficial de PAMI. El organismo recomendó a los afiliados comunicarse con su farmacia de confianza antes de concurrir para comprobar de forma directa la disponibilidad de las dosis en el establecimiento elegido.

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Para localizar los comercios habilitados, los usuarios pueden ingresar al buscador digital en la web oficial o llamar al servicio telefónico de PAMI Escucha marcando el número 138. Las presentaciones técnicas que se inyectan en esta campaña corresponden a las vacunas trivalentes Agrippal® S1 Junior, Agrippal® S1, Influvac® y Fluad®.

GZ / lr