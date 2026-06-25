Argentina enviará rescatistas, médicos, aviones y recursos de primera necesidad a Venezuela

Argentina anunció que enviará enviará rescatistas, médicos, aviones y recursos de primera necesidad a Venezuela, luego que el país liderado por Delcy Rodríguez fuera golpeado, el día de ayer, por dos sismos. Adrián Ravier, el nuevo vocero, dio la noticia a través de su cuenta oficial en X: “El presidente Javier Milei anuncia que Argentina colaborará con asistencia humanitaria. Nuestro país pone a disposición de Venezuela los siguientes recursos:

- Médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia, enfermeros y auxiliares.

- 1 avión Embraer de 40 plazas, 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y 1 aeronave de Aerolíneas Argentinas.

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- 2 plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino.

- Expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.

Devastación y caos por los terremotos en Venezuela: los muertos llegan a 188 y los heridos a 1.520

- Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.

- 134 carpas y 48 kits de cocina.

- Colchones, camillas y aires acondicionados”.

“No hay quien nos oriente, no hay patrullas, somos los vecinos ayudándonos”: el testimonio de una familia tras el terremoto en Venezuela

El vocero aclaró: “Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz. En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población”.

El efecto de los dos sismos consecutivos en Venezuela

Dos fuertes sismos prácticamente seguidos golpearon el pasado miércoles a Venezuela, provocando la caída de edificios, centenares de muertos, miles de heridos y escenas de terror en Caracas. La fuerza de los temblores se sintió hasta en Colombia.

De acuerdo a la Agencia AFP, el primer sismo, de magnitud 7,2, tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón a las 22H04 GMT (18H04 locales) y, casi un minuto después, sucedió otro más fuerte, de magnitud 7,5, a unos kilómetros de distancia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) a través de su cuenta de X.

Un periodista de AFP contó que vio un inmueble de 22 plantas, en el barrio de Altamira, completamente destruido, mientras personas, en la calle, gritaban los nombres de sus familiares al tiempo que los voluntarios intentaban apartar los escombros. “Necesitamos linternas”, dijo uno de ellos, al caer la noche.

HM