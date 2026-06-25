El conmovedor video de una pareja de ancianos durante los terremotos en Venezuela

Los terremotos devastadores que sacudieron a Venezuela en las últimas horas dejaron una profunda huella no solo por los daños materiales y las víctimas, sino también por las imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales. Entre todas ellas, un video se convirtió en el símbolo de la tragedia: muestra a una pareja de ancianos abrazándose mientras la vivienda en la que se encontraban se sacude violentamente por efecto del sismo.

Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad instalada en el interior de la casa, muestran el momento exacto en que comienza el movimiento telúrico. Los muebles se desplazan, los objetos caen al suelo y las paredes vibran con intensidad. En medio del caos, el hombre toma de la mano a su esposa y ambos permanecen abrazados mientras esperan que el terremoto disminuya.

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El video fue compartido miles de veces en distintas plataformas digitales y rápidamente se transformó en uno de los registros más conmovedores de la emergencia. Numerosos usuarios destacaron la serenidad de la pareja y el gesto de protección mutua en uno de los momentos más dramáticos de sus vidas.

Las autoridades venezolanas continúan evaluando los daños provocados por la secuencia sísmica que afectó a distintas regiones del país. Equipos de rescate, bomberos y personal de Defensa Civil trabajan en la remoción de escombros, la asistencia a los damnificados y la inspección de edificios para el monitoreo de daños estructurales.

El Sistema de Alerta de Terremotos de Google advirtió a venezolanos antes del desastre

Mientras millones de personas intentaban comprender lo que estaba ocurriendo, numerosos usuarios reportaron haber recibido segundos antes del terremoto una notificación automática del Sistema de Alerta de Terremotos de Google, una herramienta integrada en los teléfonos Android que detecta movimientos sísmicos mediante los acelerómetros presentes en millones de dispositivos alrededor del mundo.

El sistema funciona como una red colaborativa: cuando una gran cantidad de teléfonos detecta simultáneamente un movimiento compatible con un sismo, la información es enviada a los servidores de Google. Allí, algoritmos especializados verifican el evento y, en cuestión de segundos, envían alertas a otros usuarios que podrían verse afectados antes de que lleguen las ondas sísmicas más destructivas.

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Terremotos en Venezuela

Expertos en gestión del riesgo destacan que “los sistemas de alerta temprana no pueden predecir los terremotos con anticipación, pero sí detectar un evento una vez iniciado” y, enviar avisos a las zonas donde las ondas sísmicas todavía no han llegado. Esta diferencia puede traducirse en segundos valiosos para salvar vidas.

Aunque el margen de anticipación suele ser de apenas algunos segundos, ese tiempo puede resultar crucial para abandonar una estructura vulnerable, alejarse de ventanas, detener un vehículo o adoptar una posición de protección.

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En las redes sociales, numerosos venezolanos publicaron capturas de pantalla de la advertencia recibida en sus teléfonos junto con mensajes en los que afirmaban que la notificación les permitió reaccionar antes de que comenzara el fuerte movimiento del suelo.

PM