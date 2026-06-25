‘Terremoto de San Narciso’ : el histórico antecedente sísmico en Venezuela, hace 126 años atrás

El precedente histórico más cercano al desastre natural ocurrido este jueves 25 de junio de 2026, se remonta al 29 de octubre de 1900, cuando el denominado ‘terremoto de San Narciso’ con una magnitud de entre 7,6 y 7,7, sacudió la costa centro-norte de Venezuela hace 126 años atrás, con epicentro frente al estado de Miranda, muy próximo a Caracas.

Aquel evento sísmico en la nación sudamericana provocó daños severos en las localidades de Caracas, La Guaira, Guatire, y otras ciudades del centro del país.

Devastación y caos por los terremotos en Venezuela: los muertos ya llegan a 164 y siguen buscando entre los escombros

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Numerosos edificios públicos e iglesias sufrieron derrumbes parciales o totales. Se registraron deslizamientos de tierra, fenómenos de licuefacción del suelo e incluso un tsunami que afectó sectores del litoral venezolano

‘Terremoto de San Narciso’, 29 de octubre de 1900

Los registros señalan que dejó alrededor de 140 personas fallecidas, decenas de heridos y cuantiosas pérdidas materiales. Si bien el acontecimiento sísmico que tuvo lugar en 1900 fue ligeramente superior en magnitud, el terremoto registrado en 2026 presenta características que lo convierten en uno de los hechos telúricos más complejos de la historia moderna.

Desde el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) precisaron que “esta combinación de un fuerte sismo precursor seguido inmediatamente por otro de mayor magnitud, elevó la energía liberada sobre la región afectada y aumentó considerablemente el riesgo de colapsos estructurales, especialmente en construcciones vulnerables

.Las fotos más impactantes de los terremotos en Venezuela

La secuencia inusual conocida como “doblete sísmico” que ocurrió con los terremotos en Venezuela

Los especialistas del USGS explicaron que en el desastre de los terremotos en Venezuela se presentó una secuencia inusual conocida como “doblete sísmico”, que se produce cuando dos temblores se producen con escasa diferencia temporal y sobre estructuras tectónicas relacionadas.

El organismo estadounidense señaló además que el evento se constituyó como el más fuerte que se ha registrado en Venezuela o en su región costera desde 1900, cuando el país sufrió el devastador acontecimiento de ‘San Narciso’.

Donald Trump habló del "saldo devastador de muertos" por los terremotos en Venezuela y prometió ayuda con rapidez

Terremotos en Venezuela, 25 de junio 2026

A diferencia de lo acontecido hace 126 años, el desastre actual estuvo conformado por dos terremotos de gran intensidad que se produjeron con apenas unos segundos de diferencia, una secuencia que incrementó significativamente el nivel de destrucción de edificios e infraestructuras ya debilitadas por el primer movimiento.

PM