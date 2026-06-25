Las fotos más impactantes de los terremotos en Venezuela

Venezuela vivió una de las peores tragedias de su historia moderna este miércoles. Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, los más fuertes en afectar el país desde 1900, sacudieron con violencia la costa central y Caracas. Los sismos, con epicentro en la zona centro-norte cerca de Morón, causaron graves daños en Caracas, La Guaira, Carabobo, Yaracuy y otros estados.

Ya se cuentan al menos 164 muertos y 971 heridos. Las autoridades advierten que la cifra de fallecidos podría aumentar, ya que los equipos de rescate continúan entre los escombros en medio de múltiples réplicas y se busca a decenas de personas desaparecidas. .

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Mientras los rescatistas trabajan a contrarreloj en medio de réplicas constantes, el país enfrenta una catástrofe humanitaria con edificios colapsados, familias en la calle y un panorama de caos destrucción masiva que ya recibió múltiples propuestas internacionales de ayuda humanitaria.

MB