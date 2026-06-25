Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su esposa e hijos tras el desastre en Venezuela

La desesperada búsqueda de su esposa y sus dos hijos puso a Lucas Trejo en el centro de la escena. El futbolista argentino, que actualmente se desempeña como defensor del Club Sport Marítimo de La Guaira, perdió contacto con su familia tras los terremotos que sacudieron el centro y norte de Venezuela. Desde entonces, intenta localizar a Yanina Maranella y a sus hijos, Aarón y Ainhoa, quienes se encontraban en el edificio que colapsó en Playa Grande, una de las zonas más afectadas por el desastre.

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Nacido en Córdoba el 29 de diciembre de 1987, Trejo construyó gran parte de su carrera fuera de Argentina y logró convertirse en uno de los futbolistas argentinos más reconocidos del fútbol venezolano, donde alcanzó sus mayores éxitos deportivos y se ganó el reconocimiento de hinchas y colegas.

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Sus primeros pasos como profesional los dio en España, donde vistió la camiseta del L’Escala FC. Más tarde continuó su carrera en Grecia, país en el que jugó para Atromitos FC, Ethnikos Asteras FC y Aigaleo FC. Durante esa etapa llegó a competir en la máxima categoría del fútbol griego, sumando experiencia en el fútbol europeo.

Luego regresó a Argentina para jugar en Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto. Sin embargo, su etapa más destacada llegaría años después fuera de su país. Tras un paso por el Jacksonville Armada de Estados Unidos, en 2016 desembarcó en Venezuela para incorporarse al Monagas Sport Club.

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La llegada al conjunto de Maturín marcó un punto de inflexión en su carrera. Rápidamente se consolidó como titular y se transformó en una pieza fundamental dentro del equipo. Su liderazgo, experiencia y regularidad lo convirtieron en uno de los referentes del plantel.

El momento más importante de su trayectoria llegó en 2017, cuando Monagas gano el Torneo Apertura y obtuvo el primer título de su historia. Trejo disputó todos los partidos de aquella campaña y fue una de las figuras de un equipo que logró vencer a Caracas FC en la final para alcanzar una consagración histórica.

Gracias a su rendimiento, también integró el plantel que disputó la Copa Libertadores 2018 y llegó a portar la cinta de capitán. Su firmeza defensiva, capacidad en el juego aéreo y liderazgo dentro del campo de juego le valieron el apodo de “El General”, con el que fue reconocido por hinchas y compañeros.

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Con el paso de los años, Trejo logró construir un fuerte vínculo con Venezuela, país en el que desarrolló gran parte de su carrera profesional y donde formó su familia. En cada nota que daba expresaba su aprecio por el país.

Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia en las zonas afectadas por los terremotos, el futbolista permanece enfocado en encontrar a sus seres queridos. La búsqueda de Yanina Maranella, Aarón y Ainhoa mantiene en vilo a familiares, amigos y seguidores, que esperan noticias alentadoras en medio de una de las peores tragedias que golpeó a la región en los últimos años.

CS/fl