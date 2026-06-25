Venezuela: Testimonios entre la urgencia y la angustía: "Fue terrible. Todo se desplomó, todo"

Durante las últimas horas de este miércoles 24 de junio, Venezuela fue sacudida por dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectaron principalmente Caracas, La Guaira y otras zonas del centro-norte del país, dejando 164 muertos, 971 heridos, edificios colapsados, calles cubiertas por escombros y varias personas desaparecidas.

Los ciudadanos aún se encuentran intentando procesar la tragedia mientras que los equipos de rescate trabajan sin descanso en medio de los destrozos provocados por el temblor. "Fue tan fuerte que pensé que el edificio me iba a caer encima", relató al respecto Nicole Kolster, periodista y colaboradora de BBC Mundo desde Venezuela.

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La comunicadora vive en el séptimo piso de un edificio ubicado en el sector Palos Grandes, al este de Caracas, una de las zonas más golpeadas por el temblor de este miércoles. "La recomendación es no volver a subir al edificio", detalló pocas horas después del fuerte terremoto.

"Hay personas muy tristes, impotentes porque no pudieron sacar a sus mascotas. Otras trataron de sacar de los sótanos de los edificios sus carros, por temor a que haya una réplica y sea peor", detalló y señaló que "una hora después del temblor todos estaban afuera esperando resguardarse ante una eventual réplica".

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Según testimonios difundidos por el medio Infobae, Nicole Torres, una ciudadana venezolana, explicó que estaba dormida cuando comenzó a sentir el movimiento y, aún conmovida por los hechos, relató: "Aquí sentimos horrible, es la primera vez que vivimos una situación así".

"Cuando desperté vi que mi casa se estaba moviendo literalmente. Los tanques se estaban cayendo, el botellón de agua cayó, unas vajillas se rompieron", detalló y en su caso puntual expresó su angustia por la presencia de su abuelo de más de 90 años, con quien debió esperar afuera hasta poder volver a ingresar a su vivienda.

Otra mujer, identificada como Yilsmaris Blanco, explicó que tras el temblor la tragedia continúa dado que hay muchas personas desaparecidas y sus seres queridos aún no han tenido novedades al respecto. "Fue terrible. Todo se desplomó, todo. Eso es algo que no se lo deseo a nadie", manifestó.

"Le damos gracias a Dios porque estamos vivos, pero hay personas que están sufriendo con familiares atrapados bajo los escombros y no los pueden sacar", agregó e insistió en que el episodio fue "devastador". "Caminas apenas unos metros y ves personas que han logrado sacar, pero sin vida", lamentó.

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Una de las sobrevivientes, Yenser Guevarra, explicó que pudo ponerse a salvo en el momento en el que el edificio donde se encontraba comenzó a sacudirse violentamente. "Fue de repente. Yo estaba en la sala de mi casa. Busqué refugio bajo una columna. Temblaba más duro y más duro", relató.

Testimonios similares se encuentran en numerosos barrios de Caracas, capital venezolana, donde edificios se vieron reducidos a escombros y muchas personas se encuentran desaparecidas mientras bomberos, policías y brigadas de rescate buscan personas desaparecidas entre los restos del desastre.

Con el avance de las tareas de rescate y el correr de las horas, el dolor aumenta y la esperanza disminuye, al mismo tiempo que los rescatistas y equipos de trabajo continúan extrayendo heridos y víctimas fatales de entre los escombros en plena angustia e impotencia de sus familias.

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"La situación es muy crítica. Hace falta maquinaria y hace falta personal humano", advirtió el jefe de operaciones de un equipo venezolano de rescate, José Pacheco. Es válido mencionar que la escasez de recursos se volvió uno de los principales desafíos para los equipos desplegados sobre el terreno ante la tragedia.

Ante el lamentable desastre, no tardaron en llegar mensajes de solidaridad y ofrecimientos de ayuda desde diferentes países como Argentina, Chile, Irán, India y Estados Unidos, entre otras naciones que manifestaron su disposición a colaborar en las tareas de asistencia, rescate y recuperación.

AS./MSS