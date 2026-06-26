Javier Milei dijo que se presentará para la reelección y que eyectará "de una patada" a Adorni si lo declaran culpable

El presidente Javier Milei dijo en España que se presentará a la reelección en 2027 y volvió apoyar a Manuel Adorni, pero señaló que, si la Justicia lo considera culpable lo eyecta “de una patada”.

"Me presentaré en las Elecciones de 2027 ¿cómo no si estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia? ¿Pensás que es normal meter 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? ¡Me hablan de la micro y eso es la micro! El ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord", dijo al medio El Observador.

Sobre Adrorni, afirmó: "La Justicia determinará, yo no entiendo de temas de derecho... si lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada. Yo creo en la honestidad de Adorni".

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