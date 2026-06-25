El Papa y Milei: la reconstrucción silenciosa del vínculo detrás de la visita de León XIV a Argentina

Mientras en Perú la dirigencia política ya habla públicamente de la llegada del Papa León XIV, y en Uruguay avanzan los preparativos para recibirlo, en Argentina el silencio oficial sigue siendo la regla pese a que la visita “está en carpeta”, según supo PERFIL. La diferencia no responde únicamente a los modos propios de la centenaria "diplomacia papal", donde prima el protocolo antes que la noticia, sino también a la histórica y tumultuosa relación entre la Santa Sede y el gobierno argentino.

A eso se suma un proceso silencioso que encaró el gobierno libertario en el último tiempo: la reconstrucción del vínculo “profesional e institucional” con la Iglesia católica. Se trata de un largo proceso diplomático que comenzó con el pedido de disculpas de Javier Milei al papa Francisco tras llamarlo "el representante del maligno en la Tierra", en la audiencia que ambos mantuvieron en febrero de 2024.

“Su respuesta fue propia de un grande: 'no te calentés, todos hacemos boludeces de chico'”, contó Milei que Jorge Bergoglio le dijo cuando volvieron a verse. Vueltas de la vida, el presidente terminó considerando a Francisco como “el argentino más importante de la historia” tras su muerte en abril de 2025, mostrando el peso gravitacional que tiene la relación con el obispo de Roma, algo que trasciende la grieta política.

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El papa León XIV planea una gira sudamericana que podría incluir a la Argentina

Qué se sabe sobre la visita de León XIV

Dos años después del altercado verbal, la eventual visita de León XIV aparece como la primera gran prueba de esa nueva etapa. Distintas fuentes eclesiásticas y diplomáticas consultadas por PERFIL coinciden en un punto: la posibilidad de que León XIV visite la Argentina a fin de año forma parte de la agenda del Vaticano, a pesar de que no haya confirmación oficial. “Está en carpeta”, afirmaron con cautela, reconociendo que el único autorizado en confirmar la visita es el Vaticano.

La recorrida respondería tanto al perfil internacional que el sucesor de Francisco comenzó a imprimir a su pontificado como al peso estratégico de una región que sigue concentrando la mayor cantidad de católicos del mundo, aunque enfrenta un creciente avance de las corrientes evangélicas sobre el poder político y social.

En ese contexto, el papa estadounidense-peruano, que desarrolló buena parte de su ministerio pastoral en Perú y fue una voz crítica del dictador Alberto Fujimori, evalúa una recorrida que podría incluir a la Argentina. La incógnita ya no pasa tanto por el itinerario (que incluiría Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero) sino por los tiempos de organización y la decisión final de incluir a Argentina en la gira sudamericana. Ese proceso, explican quienes conocen el funcionamiento de la Santa Sede, demanda alrededor de cinco meses e involucra una coordinación permanente entre el Vaticano y el país anfitrión.

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"Los viajes son oficiales y la agenda del Papa está completamente cronometrada. Se trabaja sobre la seguridad, los traslados y la logística en una triangulación entre el Vaticano, la Iglesia local y el Gobierno nacional", explicó a PERFIL Virginia Bonard, coordinadora de prensa del área de Adicciones de la Conferencia Episcopal Argentina.

Más allá de los rumores, a nivel operativo todavía no hay signos que reflejen una inminente llegada del primer Papa en 40 años. Según supo PERFIL, tanto Aeropuertos Argentina como el estadio Monumental de River Plate (mencionado como un posible escenario para una misa multitudinaria) aseguraron que hasta el momento no recibieron consultas ni pedidos vinculados con la logística de un viaje papal. La Cancillería, por su parte, no respondió a la consulta de este medio al cierre de la nota.

Milei y la reconstrucción del vínculo con la Iglesia católica

En paralelo se produjo un cambio en la estrategia de la política exterior libertaria, anclada en el alineamiento con Estados Unidos e Israel, con el Vaticano, otro actor diplomático clave. En los últimos meses la Cancillería, escenario de disputa de la militancia conservadora y católica dentro de La Libertad Avanza, optó por un acercamiento “más profesional” y menos ideológico. En esa reconstrucción aparece un nombre que se repite en casi todas las conversaciones: Agustín Caulo, actual secretario de Culto y Civilización.

En febrero de 2026 el presidente Milei invitó formalmente al papa León XIV a visitar Argentina.

Vinculado desde hace años a sectores del catolicismo conservador del Frente Joven, Caulo llegó a Cancillería a principios de año, en reemplazo de Nahuel Sotelo (referente de Las Fuerzas del Cielo quien regresó a la Legislatura bonaerense). Cercano al diputado libertario Santiago Santurio, Caulo tomó la misión de encauzar la relación con la Santa Sede por los carriles tradicionales de la diplomacia vaticana, en un ida y vuelta institucional que hasta entonces resultaba errático. "Hizo todos los gestos posibles para tener un acercamiento profesional", resumió una fuente cercana al actual secretario de Culto, en un breve intercambio con PERFIL.

En ese proceso también se inscriben los recientes viajes del canciller Pablo Quirno y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello al Vaticano, quienes se disputaron el anuncio de la invitación formal a León XIV a visitar al país. En el entorno de Sandra Pettovello, la encargada de custodiar este proceso es María Inés Brogin Alba, flamante subsecretaria de Culto. Las audiencias con León XIV no constituyeron reuniones bilaterales en sentido estricto sino que formaron parte de encuentros colectivos con el Papa, pero fueron leídas en ámbitos eclesiásticos como señales de una voluntad de reconstruir un canal de diálogo.

Esa percepción, sin embargo, convive con una cuenta pendiente que distintas voces dentro de la Iglesia consideran significativa: que Milei “haga un gesto pendiente” y reciba formalmente a la conducción de la Conferencia Episcopal Argentina, al igual que hizo con otros credos en Casa Rosada.

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Los tiempos del Vaticano

La falta de anuncio oficial, sin embargo, no depende únicamente del termómetro político argentino. A diferencia de lo ocurrido en Perú o Uruguay, donde referentes eclesiásticos adelantaron públicamente las gestiones para recibir a León XIV, la Iglesia argentina mantiene una tradición mucho más estricta respecto del protocolo diplomático.

"La Conferencia Episcopal no se va a expedir oficialmente hasta que hable el Vaticano", explicó Bonard. "Acá son más estrictos y es una costumbre que la Argentina respeta. Históricamente la Santa Sede anuncia los viajes y los países mantienen ese embargo informativo. En Uruguay se manejaron con mucha más libertad y en Perú hoy están de fiesta, pero la Iglesia argentina no se mueve de esa lógica”.

Esa diferencia también ayuda a explicar por qué las versiones que circularon en las últimas semanas nunca fueron confirmadas oficialmente por la Conferencia Episcopal ni por la Nunciatura Apostólica. Otra fuente eclesiástica, que prefirió reserva, señaló además otro factor que suele pasar inadvertido: el clima político local.

El papa Francisco preparó a Robert Prevost como potencial sucesor al nombrarlo en un rol clave de la Iglesia católica.

"Prevost está liberado de ser Bergoglio. Eso también le da libertad para venir a la Argentina. Acá lo van a recibir muy bien. Más allá de la política, en el medio está la gente de fe, y eso hay que cuidarlo”, resumió, sumando que la diplomacia vaticana "cuida mucho" no involucrarse en aspectos políticos locales, por lo que suele evitar viajar en tiempos electorales. En ese contexto, el desembarco del nuevo nuncio apostólico a la Argentina, el arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach, aparece como “otro paso esperado” antes de cualquier anuncio de una visita papal.

La eventual llegada de León XIV también se inscribe en un contexto distinto al que atravesó Francisco durante buena parte de su pontificado. Desde que asumió la jefatura vaticana, León XIV buscó imprimir un perfil de continuidad respecto del legado del jesuita argentino, aunque con un estilo más reservado. En su reciente encíclica Magnífica Humanitas, pidió “desarmar” a la Inteligencia Artificial y ponerla “al servicio de la persona”, mientras otros líderes se expresaban al respecto, incluido el propio Milei, quien propuso lo contrario en un artículo en Financial Times.

Por ahora, sin embargo, la prudencia sigue imponiéndose sobre las expectativas. La Santa Sede no confirmó una gira latinoamericana, la Conferencia Episcopal mantiene el silencio y los preparativos logísticos para relanzar la relación Roma-Buenos Aires todavía no comenzaron.

CD/kw