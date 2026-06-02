Hito histórico: León XIV nombró a la primera mujer laica al frente del Dicasterio de Comunicación del Vaticano

El Vaticano atraviesa una nueva etapa de transformación institucional. En un nombramiento considerado como un “hito histórico” por observadores y referentes del mundo religioso. El papa León XIV designó por primera vez a una mujer laica para encabezar el Dicasterio de Comunicación, uno de los organismos más estratégicos del núcleo de la Iglesia Católica.

El anuncio se oficializó a través del boletín oficial de la Sede Apostólica. Desde la Oficina de Prensa subrayaron que marca un precedente sin antecedentes en la historia reciente de la Santa Sede. Las repercusiones en el seno del ámbito eclesiástico y del periodismo internacional.Analistas internacionales sostuvieron que envía un mensaje de apertura hacia un cristianismoi más participativo y conectado con las transformaciones sociales del siglo XXI.

Pettovello fue recibida por el papa León XIV en el Vaticano

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¿Cuándo asumirá en el Dicasterio de Comunicación del Vaticano?

Se trata de la periodista mexicoestadounidense y directora de operaciones de la división de noticias de la cadena católica Eternal Word Television Network (EWTN News), María Montserrat “Montse” Alvarado, quien asumirá formalmente el próximo 1° de noviembre de 2026 y reemplazará a Paolo Ruffini, nombrado en el cargo por el ex pontífice, Jorge Bergoglio.

El papa León XIV jiunto a la flamante titular del Dicasterio de Comunicación del Vaticano

La flamante incorporación en la estructura del Vaticano para el Dicasterio de Comunicación, Montserrat Alvarado, es denominada como una referente del mundo católico en medios, se graduó en la Universidad Internacional de Florida y en la George Washington University. De 2009, año en que obtuvo la ciudadanía estadounidense, a 2023, ocupó altos cargos en el Fondo Becket para la Libertad Religiosa.

Fuentes vaticanas destacaron que “la elección responde a un perfil profesional con amplia experiencia en gestión de medios, comunicación institucional y transformación digital”, competencias consideradas fundamentales en un contexto donde la Iglesia busca fortalecer su presencia en el ecosistema informativo global.

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Reacciones del mundo católico y la comunicación

El anuncio generó repercusiones inmediatas tanto dentro de la Iglesia como en el ámbito de la comunicación internacional. Diversos especialistas en asuntos vaticanos interpretaron la medida como una señal clara de continuidad en los procesos de renovación institucional y de ampliación de espacios de liderazgo para los laicos.

Más allá de su dimensión simbólica, la decisión podría tener efectos concretos en la forma en que el Vaticano comunica sus actividades, responde a las crisis informativas y desarrolla su presencia en redes sociales, plataformas audiovisuales y entornos digitales emergentes.

Flamante titular del Dicasterio de Comunicación del Vaticano, María Montserrat “Montse” Alvarado

Teólogos, académicos y representantes de organizaciones católicas señalaron que “la designación reconoce el papel cada vez más relevante que desempeñan las mujeres en la vida pastoral, educativa y administrativa de la Iglesia”.

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Expertos en comunicación digital plantearon que el Vaticano enfrenta el desafío de dialogar con audiencias cada vez más diversas, especialmente entre los jóvenes y los usuarios de plataformas digitales.

PM