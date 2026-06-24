Durante las últimas horas se conoció que el papa León XIV visitará América Latina durante las primeras dos semanas de noviembre, contemplando pasar tres días en Argentina, diez días en Perú y un día y medio en Uruguay, según detallaron los rumores que cobraron fuerza dentro de la Santa Sede.

"Aunque falta la confirmación oficial, es lo que se rumorea en el Vaticano y a mí me lo han dicho de varios lados", expresó desde Roma el obispo castrense Santiago Olivera a La Nación luego de saludar al Santo Padre este miércoles tras una audiencia general con veinte militares argentinos que participan de la misión de Naciones Unidas en Chipre.

Es válido tener en cuenta que la Santa Sede no emitió ningún comunicado oficial que confirme el viaje del Santo Padre, pero Olivera lo dio casi por hecho. "Aún falta el anuncio, falta lo técnico, aunque aquí lo dicen con bastante fuerza, con mucha probabilidad", sostuvo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Fue un saludo breve porque estaba con las fuerzas de paz", profundizó luego el obispo sobre el momento en el que saludó al papa León XIV y le transmitió las ansias de recibirlo en la Argentina, ante lo que el Sumo Pontífice, con simpatía y una sonrisa "casi cómplice" respondió: "Veremos".

El obispo castrense estuvo acompañado en el encuentro en el Vaticano por una delegación integrada por Germán Zarralanga, agregado militar en Italia; el teniente coronel Martín Pérez Marignac; el monseñor Gustavo Acuña y el padre Sergio Fernández.

Olivera, quien ya había coordinado dos encuentros similares en el pasado —uno con Francisco y otro con el actual Pontífice—, sostuvo que la breve interacción representó un valioso signo de cercanía institucional. "Fue muy cortito el saludo, pero es un gesto, es un signo de comunión y muy lindo", destacó.

El obispo recordó que en Argentina aún falta la visita del arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach, el embajador del Vaticano en Argentina, cuyo viaje al país está previsto para mediados de julio.

En desarrollo..