León XIV y la revolución digital: una oportunidad para la Argentina

La elección del nombre León XIV por parte del nuevo pontífice no parece una casualidad simbólica menor. El gesto remite inevitablemente a León XIII, el Papa que debió enfrentar uno de los cambios más profundos de la historia moderna: la Revolución Industrial.

A fines del siglo XIX, el mundo se transformaba aceleradamente. Las fábricas, la mecanización y el nuevo capitalismo industrial modificaban el trabajo, la economía y las relaciones humanas. En ese contexto, León XIII publicó la histórica encíclica Rerum Novarum, sentando las bases de una doctrina social que intentó reconciliar progreso, dignidad humana y justicia social.

Más de un siglo después, León XIV parece advertir que el desafío vuelve a presentarse, pero esta vez como una revolución tecnológica digital.

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La inteligencia artificial, las redes blockchain, la automatización, la robotización y la economía de datos están redefiniendo el trabajo humano, la producción, el comercio y hasta la propia noción de verdad. Ya no se trata solamente de máquinas que reemplazan esfuerzo físico, sino de sistemas capaces de reemplazar tareas intelectuales, creativas y de toma de decisiones.

Y allí aparece el núcleo del debate actual: cómo garantizar que la tecnología siga estando al servicio del ser humano y no a la inversa.

La reciente encíclica papal sobre inteligencia artificial plantea precisamente ese interrogante. El Papa advierte que la tecnología no es neutral y que las herramientas digitales pueden utilizarse tanto para ampliar libertades como para profundizar desigualdades, concentrar poder y debilitar la dignidad humana. Y la Argentina no puede permanecer ajena a esta discusión.

Nuestro país necesita alinearse rápidamente con este nuevo paradigma, no solo desde una perspectiva tecnológica o económica, sino también desde una dimensión ética y jurídica. El debate sobre inteligencia artificial ya no pertenece al futuro, sino que atraviesa hoy el mercado laboral, la educación, la administración pública, la justicia y las relaciones comerciales.

Y por supuesto que el principal desafío no consiste en frenar la innovación, sino en integrarla inteligentemente.

La inteligencia artificial no debe ser concebida como un sustituto absoluto del trabajo humano, sino como una herramienta de potenciación. Allí radica probablemente la discusión más importante: inmediatamente tenemos que debatir cómo utilizar la IA para aumentar productividad, eficiencia y competitividad sin degradar el valor del trabajo humano ni generar exclusión social.

En la práctica, esto implica diseñar marcos regulatorios modernos que permitan proteger datos personales, garantizar transparencia algorítmica, evitar discriminaciones automatizadas, preservar derechos laborales y asegurar supervisión humana en decisiones sensibles. Pero también implica algo más profundo: formar capital humano preparado para convivir con estas tecnologías.

La Argentina posee una enorme oportunidad en este escenario. Cuenta con recursos humanos altamente capacitados en software, programación, servicios profesionales y economía del conocimiento. Sin embargo, corre el riesgo de quedar rezagada si continúa discutiendo el siglo XX mientras el mundo avanza hacia el siglo XXI digital, y más aún sin proceder a la inversión principal que cualquier país necesita para estar en el concierto de las naciones del futuro: el hardware y la energía.

El desafío de esta nueva revolución no será únicamente económico. Será cultural, jurídico y filosófico, replanteando el papel de los seres humanos en forma casi integral.

Así como León XIII comprendió que la revolución industrial exigía una nueva mirada sobre el trabajo y la justicia social, León XIV parece comprender que la revolución digital obliga a repensar la relación entre humanidad y tecnología.

La inteligencia artificial puede mejorar diagnósticos médicos, optimizar procesos productivos, democratizar el acceso al conocimiento y ampliar capacidades humanas. Pero también puede consolidar sistemas de vigilancia, manipulación y concentración de poder sin precedentes.

Por eso el debate no puede quedar exclusivamente en manos de empresas tecnológicas o especialistas informáticos. Debe involucrar juristas, universidades, trabajadores, empresarios y al propio Estado.

La Argentina todavía está a tiempo de asumir un rol activo en esta transformación.

No se trata de elegir entre tecnología o humanismo. El verdadero desafío consiste en construir un modelo donde ambos puedan convivir.

Porque el riesgo más grande de esta nueva era no es que las máquinas piensen como humanos, sino que los humanos terminen aceptando vivir como máquinas.

*Profesor del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Austral.