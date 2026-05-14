El Vaticano nombró un nuevo representante en Argentina en medio de rumores de una visita de León XIV al país

El papa León XIV designó este jueves al arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico en la Argentina, en una decisión comunicada oficialmente por la Santa Sede que redefine la representación diplomática del Vaticano en el país y se produce en medio de las expectativas por una eventual visita papal hacia fines de 2026.

La designación de Banach representa uno de los primeros movimientos diplomáticos relevantes del nuevo pontífice para América Latina. El Vaticano considera a la Argentina un territorio clave dentro del mapa eclesiástico regional, especialmente tras la muerte del Papa Francisco y el inicio de una nueva etapa política y religiosa dentro de la Iglesia.

El nuevo representante papal llega desde Hungría, donde se desempeñó como nuncio apostólico en uno de los escenarios más sensibles para la diplomacia vaticana europea. Debió articular la relación entre la Santa Sede y el Gobierno de Viktor Orbán, una de las figuras más influyentes de la derecha internacional contemporánea.

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Como representante diplomático del Vaticano, el flamante nuncio apostólico tiene además un rol papel clave en la designación de nuevos obispos y en la articulación política entre la Santa Sede y las autoridades nacionales.

Michael Wallace Banach

Banach llega en reemplazo del polaco Mirosław Adamczyk, quien fue trasladado recientemente a cumplir esa misma labor diplomática en Albania.

Quién es Michael Wallace Banach

Michael Wallace Banach nació el 19 de noviembre de 1962 en Worcester, Estados Unidos. Fue ordenado sacerdote en 1988 y seis años más tarde ingresó al Servicio Diplomático de la Santa Sede, donde desarrolló gran parte de su carrera.

Durante sus primeros años trabajó en las nunciaturas apostólicas de Bolivia y Nigeria. Con formación en Derecho Canónico y experiencia en escenarios internacionales complejos, Banach desembarcará ahora en Buenos Aires como el principal representante diplomático del papa León XIV.

Domina cinco idiomas (inglés, italiano, francés, español y polaco), y logró ingresar al cuerpo diplomático de la Santa Sede en 1994, y desarrolló desde allí una extensa carrera internacional.

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Además de su experiencia en Europa, Banach construyó una extensa carrera diplomática en África y Oceanía. También ocupó cargos dentro de la Secretaría de Estado del Vaticano, el área que concentra la política exterior de la Santa Sede y las relaciones con otros países.

Uno de los hitos de su trayectoria ocurrió en 2007, cuando fue nombrado representante permanente del Vaticano ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). También participó de espacios vinculados al desarme nuclear y la cooperación internacional desde organismos de Naciones Unidas en Viena.

Pocos meses después de asumir el papa Francisco, en 2013, Banach fue nombrado nuncio apostólico y recibió la consagración episcopal en una ceremonia realizada en la Basílica de San Pedro.

Fue representante del Vaticano en países como Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, donde debió intervenir en temas vinculados a pobreza, conflictos sociales y diálogo interreligioso.

Años más tarde, fue trasladado a Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bisáu y Mauritania, consolidando experiencia en regiones con conflictos originados en cuestiones políticas y atravesado por desafíos humanitarios.

Durante su paso por Budapest, Banach trabajó en temas vinculados a migración, identidad cristiana y soberanía nacional, ejes centrales de la agenda impulsada por Orbán. El exmandatario húngaro mantiene vínculos políticos con dirigentes como el presidente argentino Javier Milei y el mandatario estadounidense Donald Trump.

CS/ML